Сегодня исполнилось бы 95 лет выдающемуся азербайджанскому ученому-офтальмологу, академику Зарифе Алиевой

БАКУ /Trend/ - 28 апреля исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Зарифа Азиз гызы Алиева родилась 28 апреля 1923 года в селении Шахтахты Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. В 1942 году, после окончания средней школы, Зарифа Алиева поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института, который окончила в 1947 году. Затем она прошла курс специализации по офтальмологии в Центральном институте усовершенствования врачей в Москве.

Стремление к научным исследованиям привело Зарифу Алиеву в Азербайджанский научно-исследовательский институт офтальмологии, где она начала работать в качестве врача-ординатора. В 1950 году она поступила в аспирантуру, которую закончила в 1953 году, затем до 1957 года работала научным сотрудником научно-исследовательского института офтальмологии.

В те годы в Азербайджане была широко распространена такая болезнь глаз, как трахома. Эффективные методы лечения этой инфекции не были разработаны, и борьба с этим заболеванием имела важное значение не только для офтальмологии, но и для здравоохранения республики в целом. Зарифа Алиева принимала активное участие в организации и проведении лечебных и профилактических мероприятий по борьбе с трахомой. Помимо конкретной лечебной практики она выезжала в те районы Азербайджана, где заболеваемость трахомой была особенно велика, читала лекции врачам-офтальмологам, проводила многочисленные беседы с населением.

Тема ее первых научных изысканий была продиктована самой жизнью. Свою исследовательскую работу Зарифа Алиева посвятила вопросам, связанным с лечением трахомы, а именно - изучению возможностей эффективного использования при лечении трахомы и ее осложнений нового в то время антибиотика - синтомицина, обладающего не только широким спектром антибактериальной, но и антихламедийной активностью.

Результаты этих исследований легли в основу кандидатской диссертации Зарифы Алиевой "Лечение трахомы синтомицином в комбинации с другими методами терапии", которую она успешно защитила в 1960 году. Затем она была избрана старшим научным сотрудником научно-исследовательского института офтальмологии.

Завершив цикл работ по изучению и лечению трахомы, Зарифа Алиева занялась исследованиями в других важных для офтальмологии направлениях. Она выполнила ряд исследований, посвященных изучению глаукомы. Опубликованные ею работы по результатам этих исследований способствовали расширению знаний практических врачей в этой области клиники глазных болезней. С 1960-го по 1967 год Зарифа Алиева работала старшим научным сотрудником института офтальмологии. В 1963 году Высшая аттестационная комиссия СССР присвоила ей звание старшего научного сотрудника по специальности "Офтальмология".

В 1967 году Зарифа Алиева была приглашена на должность доцента кафедры глазных болезней Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей Министерства здравоохранения, который носил имя ее отца - профессора Азиза Мамед Керим оглы Алиева, руководившего последние годы своей жизни этим институтом. В этот период своей жизни Зарифа Азизовна продолжает заниматься врачебной деятельностью: она много оперирует, консультирует больных, причем ее практика не ограничивается только своей клиникой, она охватывает все офтальмологические учреждения и отделения. К этому прибавляется большая педагогическая работа с врачами-слушателями курсов усовершенствования по глазным болезням.

Несмотря на большую занятость практической медициной и подготовкой кадров, Зарифа Алиева продолжала уделять большое внимание своим научным исследованиям. В это время проявился ее интерес к целому ряду актуальных вопросов клинической и теоретической офтальмологии, среди которых особое место занимают проблемы диагностики, лечения глаукомы и некоторых воспалительных заболеваний органа зрения, его травмы и др. Ее внимание привлекла такая малоразработанная область офтальмологии, как профессиональная патология органа зрения. Актуальность этой проблемы диктовалась не только значительным развитием химической и электротехнической промышленности, но и тем, что много вопросов, касающихся механизма воздействия на орган зрения целого ряда новых химических соединений, оставались практически неисследованными.

Вопросами профессиональной патологии органа зрения Зарифа Алиева начала целенаправленно заниматься с 1968 года. Надо подчеркнуть, что, несмотря на значительный круг вопросов, которыми она занималась, глубокий и многосторонний интерес к проблеме профессиональных заболеваний глаз Зарифа Алиева пронесла через всю свою жизнь. При этом главное внимание она уделяла широкому кругу проблем, касающихся влияния на микро- и ультрамикроструктуру, функцию и биохимию органа зрения и вспомогательного аппарата неблагоприятных профессиональных факторов, связанных с работой человека на промышленных предприятиях йодовой, резинотехнической и нефтехимической промышленности.

Разрабатывая эту проблему, Зарифа Алиева много времени проводила непосредственно на промышленных предприятиях, проводя офтальмологическое обследование лиц, работающих в условиях воздействия различных профессиональных вредностей. Параллельно с этим ею были поставлены многие сотни опытов на лабораторных животных в цехах йодового, шинного заводов и ряда других промышленных предприятий городов Баку и Сумгайыта. Благодаря этим широкомасштабным клиническим и экспериментальным исследованиям, ученому удалось выяснить важнейшие закономерности воздействия вредных веществ на орган зрения. Более того, анализ результатов глубоко продуманных и тщательно поставленных экспериментальных исследований позволил уяснить и многие стороны биохимических механизмов реализации патогенного воздействия профессиональных факторов.

Результаты многолетних наблюдений, клинических исследований и экспериментов составили основу докторской диссертации Зарифы Алиевой. Диссертационная работа под названием "Состояние органа зрения у работников некоторых предприятий химической промышленности Азербайджана" была защищена в одном из авторитетных офтальмологических центров мира -Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Г.Гельмгольца. Диссертация Зарифы Алиевой получила высокую оценку и признание ученых-офтальмологов, была одной из пионерных работ в области профессиональной офтальмологии. В 1977 году Зарифе Алиевой была присуждена ученая степень доктора медицинских наук.

Через год после защиты докторской диссертации Зарифа Алиева избирается профессором кафедры офтальмологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева, а в 1983 году - заведующей кафедрой офтальмологии. С первого дня работы Зарифа Алиева собрала вокруг себя молодых способных врачей, успешно организовав научно-исследовательскую работу, подготовку кадров и научных работников.

Однако имеющаяся база кафедры не могла удовлетворить потребности в проведении научных исследований. Требовалась инициатива, и для решения этой проблемы Зарифа Алиева предпринимает ряд конкретных шагов. В том же 1977 году по инициативе профессора Зарифы Алиевой в городе Баку был проведен пленум правления Всесоюзного общества офтальмологов. Такой пленум в Баку проводился впервые, организационный цикл требовал большого опыта, и большая часть нагрузки по подготовке и проведению пленума легла на ее плечи. Проведение этого пленума сыграло большую роль в развитии офтальмологической службы и подготовке научных и научно-педагогических кадров как в Азербайджане, так и в лучших академических учреждениях бывшего Союза.

Пленум поддержал инициативу профессора Зарифы Алиевой по созданию первой в Азербайджане специализированной научно-исследовательской лаборатории по изучению профессиональной патологии органа зрения. Это было уникальное научное подразделение, развернутое непосредственно на производстве - Бакинском заводе бытовых кондиционеров. Основным научным направлением лаборатории было определено изучение влияния на орган зрения производственных вредностей малой интенсивности в условиях современного производства. Наряду с клиническим и функционально-диагностическим отделением в лаборатории было развернуто и хирургическое отделение.