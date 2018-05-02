Азербайджан принимает необходимые меры по борьбе с торговлей людьми - вице-спикер

БАКУ /Trend/ - Азербайджан принимает необходимые меры по борьбе с торговлей людьми.

Об этом в среду во время совместного заседания комитета по правам человека и комитета по правовой политике и государственному строительству сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова.

Мурадова сказала, что Азербайджан выполняет взятые в данной области обязательства, обязательства, возложенные международными конвенциями, требования, вытекающие из закона «О борьбе с торговлей людьми" и Уголовного кодекса.

«Результаты, полученные Азербайджаном в этой области, достаточно позитивные. Борьба с торговлей людьми сама по себе является очень важной областью, так как преступления против нравственности, достоинства человека являются очень тяжкими преступлениями. Конечно, во всем мире и Азербайджане очень важна деятельность по профилактике этого преступления, унижающего человека, задевающего его достоинство и самолюбие, деятельность по наказанию преступников и устранению ущерба, нанесенного психике и нравственности жертв», - сказала вице-спикер.

По ее словам, опыт показывает, что Азербайджан проделал достаточное количество положительной работы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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