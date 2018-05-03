Состоятся трехсторонние политические консультации между Азербайджаном, Украиной и Турцией

3 мая 2018 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоятся трехсторонние политические консультации между Азербайджаном, Украиной и Турцией.

Об этом было сказано во время политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Украины, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана, распространенном в четверг.

В политических консультациях приняли участие: со стороны Азербайджана - замминистра иностранных дел Халаф Халафов, со стороны Украины – заместитель главы МИД Василий Бондарь.

Выразив удовлетворение в связи с пребыванием в Азербайджане, Бондарь отметил, что дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества с Азербайджаном, а также обеспечение вместе с Азербайджаном региональной безопасности играют для Украины большую роль. В этом контексте Бондарь выразил уверенность, что трехсторонние политические консультации между Азербайджаном, Украиной и Турцией сыграют большую роль.

Стороны подчеркнули, что политический диалог на уровне глав государств Азербайджана и Украины даст сильный толчок динамичному развитию связей.

Отметив, что существует широкий потенциал для дальнейшего развития экономического сотрудничества между двумя странами, Халафов особо подчеркнул роль совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

В ходе встречи Халафов проинформировал своего собеседника о реализации по инициативе и при участии Азербайджана железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, транспортных маршрутов "Север-Юг", "Восток-Запад" и "Юг-Запад", а также об энергетических проектах TAP и TANAP. Халафов также добавил, что Украина может воспользоваться данными проектами.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по переговорному процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Стороны коснулись сотрудничества в гуманитарной сфере, сфере науки, образования, туризма и других сферах.

На встрече обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Успехи в сотрудничестве США с Азербайджаном обещают новые перспективы - конгрессмен
Политика 19:48
Азербайджанский производитель вина планирует значительно увеличить экспорт в Кыргызстан
Бизнес 19:31
Медведев поздравил коллег из стран СНГ с приближающейся годовщиной Победы
Политика 19:23
Азербайджанцы стали чаще посещать Грузию
Туризм 18:54
Под Харьковом загорелся склад боеприпасов
Европа 16:29
В Азербайджане предлагают внедрить госгарантию для "народных" облигаций
Бизнес 16:11
Вопрос о транзите Каспийских углеводородов через Украину в Европу может стать актуальным – генсек ГУАМ
Энергетика 15:20
Замглавы МИД Украины прибыл в Азербайджан
Политика 14:39
В Азербайджане прогнозируется значительный рост производства овощей и фруктов
Бизнес 13:15
Турция призвала сохранить ядерную сделку с Ираном
Ядерная программа 13:07
"Комсомольская правда": Баку поражает своей современной архитектурой
Туризм 12:57
Товарооборот Азербайджана и Индонезии достиг рекордных показателей
Бизнес 12:41
Уроженка Азербайджана назначена министром культуры Татарстана
Общество 12:22
Ашхабад выступает за активизацию транзитного проекта Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция
Бизнес 11:36
Туркменистан предлагает выход через Каспий к портам Турции и Европы
Бизнес 11:23
В Азербайджане подешевело золото
Бизнес 11:03
Бахрейнские бизнесмены готовы вложить в Азербайджан значительные инвестиции
Бизнес 10:18
Турция готова предоставить Азербайджану выгодные условия для подготовки пилотов (ФОТО)
Бизнес 08:53