БАКУ /Trend/ - Состоятся трехсторонние политические консультации между Азербайджаном, Украиной и Турцией.

Об этом было сказано во время политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Украины, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана, распространенном в четверг.

В политических консультациях приняли участие: со стороны Азербайджана - замминистра иностранных дел Халаф Халафов, со стороны Украины – заместитель главы МИД Василий Бондарь.

Выразив удовлетворение в связи с пребыванием в Азербайджане, Бондарь отметил, что дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества с Азербайджаном, а также обеспечение вместе с Азербайджаном региональной безопасности играют для Украины большую роль. В этом контексте Бондарь выразил уверенность, что трехсторонние политические консультации между Азербайджаном, Украиной и Турцией сыграют большую роль.

Стороны подчеркнули, что политический диалог на уровне глав государств Азербайджана и Украины даст сильный толчок динамичному развитию связей.



Отметив, что существует широкий потенциал для дальнейшего развития экономического сотрудничества между двумя странами, Халафов особо подчеркнул роль совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.



В ходе встречи Халафов проинформировал своего собеседника о реализации по инициативе и при участии Азербайджана железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, транспортных маршрутов "Север-Юг", "Восток-Запад" и "Юг-Запад", а также об энергетических проектах TAP и TANAP. Халафов также добавил, что Украина может воспользоваться данными проектами.



В ходе встречи стороны обменялись мнениями по переговорному процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Стороны коснулись сотрудничества в гуманитарной сфере, сфере науки, образования, туризма и других сферах.



На встрече обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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