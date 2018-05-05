Эльмар Мамедъяров: Резолюции ООН и ОИС должны стать главным мессиджем для мусульманских стран, желающих развивать отношения с Арменией (ФОТО)

5 мая 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Резолюции ООН и ее Совета Безопасности, а также Организации исламского сотрудничества (ОИС), открыто признающие Армению в качестве оккупанта, должны стать главным посланием для мусульманских стран, желающих развивать с ней отношения. Об этом в субботу в ходе выступления на 45-й сессии Совета министров иностранных дел стран-членов ОИС сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Мамедъяров отметил, что подтвержденным фактом является то, что в результате военной агрессии Армении оккупированы 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана, а также то, что около одного миллиона азербайджанцев стали в результате этого беженцами и вынужденными переселенцами. На оккупированных территориях Азербайджана разрушены и осквернены многочисленные исторические, культурные и религиозные памятники.

Глава МИД Азербайджана выразил благодарность странам-членам ОИС за сильную и справедливую позицию в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отраженную в резолюциях министров стран-членов ОИС.

Мамедъяров также отметил, что Азербайджан очень обеспокоен войнами и вооруженными конфликтами в ряде регионов, которые становятся причиной политической нестабильности, широкомасштабных депортаций и крупных гуманитарных кризисов.

Министр рассказал, что 20-21 июня 2017 года в Азербайджане была проведена международная конференция по вопросу Иерусалима, организованная совместно с Комитетом ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа и ОИС. По ее итогам было принято коммюнике, где осуждались закрытие мечети Аль-Акса и ограничения, наложенные на поклонение в этой мечети.

Также Мамедъяров отметил, что с 3 по 6 апреля 2018 года в рамках Движения неприсоединения Азербайджан принимал у себя 18-ю министерскую промежуточную конференцию "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития" и добавил, что в рамках этого мероприятия также состоялось заседание Комитета министров Движения неприсоединения по Палестине.

Мамедъяров подчеркнул, что будущее развитие связано с образованием, здоровьем и занятостью молодого поколения. Он отметил, что с 17 по 19 апреля 2018 года в Баку состоялась четвертая сессия Конференции министров молодежи и спорта стран-членов ОИС, которая подчеркнула важность повышения роли молодежи в поддержании развития, мира и безопасности между мусульманскими общинами.

Министр рассказал, что в 2009 году Баку был объявлен столицей исламской культуры, а в 2018 году этого почетного звания удостоен еще один древний азербайджанский город - Нахчыван. Он добавил, что 20 июня 2018 года в городе Нахчыван с участием министров культуры стран-членов ОИС пройдет церемония открытия мероприятия "Нахчыван – столица исламской культуры - 2018".

В завершение Эльмар Мамедъяров поблагодарил ОИС за тесное сотрудничество в проведении 21 декабря 2017 года в штаб-квартире ОИС презентации по кандидатуре Баку на принятие Expo-2025 и пожелал всей мусульманской общине устойчивого развития, крепкой солидарности, мира и стабильности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Успехи в сотрудничестве США с Азербайджаном обещают новые перспективы - конгрессмен
Политика 3 мая 19:48
Многовекторные двусторонние отношения между Азербайджаном и Малайзией заслуживают одобрения - министр
Политика 27 апреля 17:43
Главы МИД Азербайджана и России обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Политика 27 апреля 14:24
В Баку завершила свою работу IV сессия министров молодежи и спорта стран ОИС
Общество 19 апреля 15:36
В Баку проходит конференция министров молодежи и спорта стран ОИС (ФОТО)
Политика 18 апреля 17:08
В Баку пройдет конференция министров молодежи и спорта стран ОИС
Политика 17 апреля 17:22
Ведутся работы по созданию арбитражного центра стран ОИС
Бизнес 17 апреля 10:27
Завершились дипмиссии послов ряда стран в Азербайджане
Политика 12 апреля 20:38
Президентские выборы в Азербайджане прошли согласно всем стандартам - ОИС
Политика 11 апреля 20:19
Президентские выборы в Азербайджане соответствуют мировым стандартам - генсек Парламентского союза ОИС (эксклюзив)
Политика 11 апреля 14:02
Эльмар Мамедъяров: Для решения нагорно-карабахского конфликта необходимо удвоить или утроить усилия
Политика 7 апреля 22:35
Нагорно-карабахский конфликт отражен в заключительном документе конференции глав МИД Движения неприсоединения - Мамедъяров (ФОТО)
Политика 6 апреля 17:59
Открытие посольства Венесуэлы в Азербайджане - показатель отношений между двумя странами - МИД
Политика 6 апреля 16:04
ООН придает большое значение отношениям с Азербайджаном - председатель генассамблеи
Политика 5 апреля 16:47
МИД: Сегодняшняя встреча станет мостом для председательства Азербайджана в Движении неприсоединения
Политика 5 апреля 16:31
Эльмар Мамедъяров: Конфликт в Нагорном Карабахе является угрозой для всего мира
Политика 5 апреля 10:42
Индия поддерживает позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте
Политика 4 апреля 19:30
Италия поддерживает расширение сотрудничества Азербайджана с ЕС - министр (ФОТО)
Политика 29 марта 19:20