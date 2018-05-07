Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии разноуровневой дорожной развязки и перехода к проспекту Гейдара Алиева в Баку (ФОТО) (версия 2)

7 мая 2018 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии разноуровневой дорожной развязки и перехода от Бакинского Олимпийского стадиона к проспекту Гейдара Алиева.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях проекта.

Глава государства был проинформирован о том, что с целью уменьшения заторов на дорогах в рамках проекта были проведены ремонтно-строительные работы на участке проспекта Гейдара Алиева – от Сабунчинской дорожной развязки до Беюкшорской дорожной развязки.

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