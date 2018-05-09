Представители азербайджанской прессы о безвременно ушедшем Рауфе Талышинском

БАКУ /Trend/ - В Баку в среду прошла церемония прощания с незабвенным журналистом Рауфом Талышинским.

Депутат Эльмира Ахундова поделилась воспоминаниями о Рауфе Талышинском.

«Мы работали с Рауфом как корреспонденты в 1980-х годах. Он был корреспондентом газеты «Известия», а я корреспондентом «Литературная газета». Мы оба работали корреспондентами в московской печати. Это были трудные времена. Потом я осталась в русской журналистике, а он стал одним из основоположников независимой журналистики Азербайджана, создал первые газеты. Сначала он был главным редактором газеты «Зеркало», потом, в 2001 году - газеты «Эхо». Он создал прекрасную и самую читаемую русскоязычную газету и стал известен благодаря этой газете. Он был очень талантливым журналистом. Иногда мы созванивались, и я говорила ему: Рауф, пиши почаще, твои статьи очень нужны. Но он был скромным и говорил, что пусть пишут другие. Журналисты, которых он воспитал, сегодня работают во многих сферах. Я горжусь тем, что в газетах «Зеркало» и «Эхо» был опубликован цикл моих статей. Можно сказать, что эти газеты сыграли свою роль в моем формировании как журналиста. Мы часто созванивались и общались. Сегодня очень мало людей, с которыми можно говорить обо всем. Я знала, что то, о чем мы говорили, останется между нами. Он всегда будет живым для меня», - сказала Ахундова.

Рауф Талышинский был одним из столпов азербайджанской журналистики, сказал заместитель генерального директора АМИ Trend Арзу Нагиев.

«Рауф Талышинский прекрасно понимал новизну, и в то же время был журналистом, очень хорошо знающим историю Азербайджана. Своими важными журналистскими расследованиями он запомнился как профессионал и в Азербайджане, и на пространстве СНГ. Это очень большая утрата для Азербайджана. С момента, как Азербайджан обрел независимость, Рауф неустанно работал, занимался воспитанием и формированием новых кадров для азербайджанской журналистики. У журналистов и тех, кто знал Рауфа, останутся о нем хорошие воспоминания», - сказал Нагиев.

Главный редактор газеты “İki sahil” Вугар Рагимзаде отметил, что сегодня мы провожаем в последний путь Рауфа Талышинского - одного из авторитетнейших личностей в азербайджанской журналистике.

«Рауф Талышинский был не только учредителем газет «Зеркало» и «Эхо», он работал в газете «Молодежь Азербайджана» и многих других газетах. Рауф Талышинский будет жить в сердцах журналистов как профессионал, память о нем будет вечной. Коллективы, которые он создавал, всегда состояли из профессионалов. На протяжении всей своей деятельности Рауф придерживался принципов журналистики», - сказал Рагимзаде.

Своей деятельностью Рауф Талышинский привнес новое качество в азербайджанскую прессу, отметил главный редактор "525-й газеты» Рашад Меджид.

«Рауф был профессионалом с большой буквы, его профессионализм всегда служил примером для других. Неоднократно оказываясь с Рауфом в поездках, я был свидетелем этого высочайшего профессионализма», - сказал Меджид.

Главный редактор газеты «Айна" – "Зеркало» Эльчин Шыхлы отметил, что Рауф Талышинский был одним из создателей первой русскоязычной газеты в независимом Азербайджане.

«Он был большим профессионалом, прекрасным журналистом. Рауф отлично знал свою работу, и в то же время как педагог мог передавать свой опыт молодым журналистам. Многие журналисты, кто вышел из газеты «Зеркало», сегодня известные журналисты страны. И большая часть из них стали профессиональными журналистами благодаря труду Рауфа Талышинского. Для нас кончина Рауфа Талышинского – это утрата друга и профессионала», - сказал Шыхлы.

Отметим, что главный редактор газеты «Эхо» Рауф Рафаил оглу Талышинский скончался вчера утром на 62-м году жизни и сегодня был предан земле.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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