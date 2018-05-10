Пашинян не смог найти причину бедственного положения Армении - депутат

10 мая 2018 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мнения, озвученные новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время посещения территории оккупированного нагорно-карабахского региона, говорят о том, что у него нет новых идей по решению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров.

Депутат отметил, что Пашинян повторяет мысли прежнего политического руководства Армении. «Пашинян не хочет озвучивать что-то новое. Высказывания Пашиняна о заинтересованности в переговорном процессе, и о том, что в этом процессе, как сторона, должен участвовать незаконный режим, уменьшило веру в то, что премьер-министр займет конструктивную позицию в решении этого конфликта. Незаконный режим никогда не сможет участвовать в решении конфликта, в качестве стороны, так как и сам конфликт, и вымышленный режим были созданы захватнической Арменией. Поэтому переговоры проводятся между Азербайджаном и Арменией. И участие незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, в качестве стороны переговоров, может означать признание его легитимности. Такие мысли Пашиняна ни в коем случае не могут быть приняты, и могут привести к тому, что решение конфликта зайдет в тупик», - отметил Насиров.

Что же касается мнения Пашиняна о приумножении усилий для признания независимости вымышленного режима, то депутат подчеркнул, что эти высказывания нового премьера совпадают с мыслями Сержа Саргсяна. «На самом деле, Саргсян не проявлял такой настойчивости в вопросе независимости незаконного режима, как Пашинян. Новый премьер-министр отметил, что также заинтересован в открытии границ с Турцией, добавив, что считает это важным для Армении. Однако Турция поставила условие, заключающееся в том, чтобы Армения прекратила оккупационную политику, освободила азербайджанские земли и только после этого может обсуждаться вопрос открытия границы. Считаю, что Пашинян не смог найти ответ на вопрос, в чем первостепенная причина того, что Армения попала в такое бедственное положение. Очевидно, что первостепенная причина – это захватническая политики в отношении Азербайджана. Именно по этой причине Армения оказалась в сложных блокадных условиях, в рамках которых Азербайджан и Турция применяют санкции в отношении Армении, ограничивая ее в энергетическом, экономическом и транспортном направлении», - отметил Насиров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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