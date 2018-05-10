Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский флаг будет поднят на всех оккупированных территориях, в том числе в Шуше и Ханкенди

10 мая 2018 23:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский флаг будет поднят на всех оккупированных территориях, в том числе в Шуше и Ханкенди. Об этом в четверг, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Глава государства отметил, что наша принципиальная позиция в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом остается неизменной.

«В 2003-2018 годы - за 15 лет, многие международные организации - Генеральная Ассамблея ООН, Движение неприсоединения, Совет Европы, Европарламент, Организация исламского сотрудничества и другие организации приняли резолюции и решения, отражающие нашу позицию, справедливость в связи с этим конфликтом. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен найти свое решение лишь на основе норм и принципов международного права, территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена, четыре резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены. В этих резолюциях ясно указывается, что оккупационные силы должны безоговорочно покинуть оккупированные земли. Другого пути решения конфликта нет», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана не является темой переговоров, никогда не была и никогда не будет.

«Азербайджанский народ и азербайджанское государство никогда не позволят, чтобы на азербайджанской земле было создано второе армянское государство. Если кто-то думает по-другому, я считаю, что он напрасно живет иллюзиями. Территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена полностью и безоговорочно. Справедливость и международное право требуют этого. Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана. Об этом говорит история, культура, об этом говорит международное право. Последний проведенный в Нагорном Карабахе так называемый "референдум" не был признан ни одной страной, ни одной международной организацией. Это еще раз свидетельствует о том, что международная общественность, все страны признают Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. Мы и впредь будем усиливать свою принципиальную позицию. У Азербайджана есть достаточно возможностей как на международной арене, так и в регионе. Без нашего участия не может быть реализован ни один проект в регионе. Чем раньше в Армении поймут это, тем быстрее будет урегулирован конфликт и в нашем регионе будет обеспечен мир. Мы, в то же время проводим большую работу в мире в связи с Ходжалинским геноцидом. Невиданное зверство - Ходжалинский геноцид, учиненный армянами, в последние годы был признан геноцидом со стороны более 10 стран, и этот процесс будет продолжен. Мы построили сильную армию. Ведущие рейтинговые агентства, определяющие мощь армии, видят Азербайджанскую армию в числе 50 сильных армий. Мы знаем это и наша военная мощь растет день ото дня. Два года назад Азербайджанская армия освободила от оккупантов часть Агдаринского, Физулинского, Джебраильского районов и на этих землях - на наших родных землях сегодня развевается флаг Азербайджана. Уверен, что придет день и Азербайджанский флаг будет поднят на всех, сегодня все еще находящихся под оккупацией территориях, в том числе в Шуше и Ханкенди», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад осуществляются крупными инвестициями Азербайджана
Политика 00:07
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является одной из самых стабильных и успешно развивающихся стран мира
Политика 00:04
Президент Ильхам Алиев: Тогдашняя власть Азербайджана для того, чтобы защитить свою пошатнувшуюся власть прибегала к преступлениям, гражданской войне
Политика 00:01
Фундаментальное издание, отражающее первые 10 лет периода президентства Ильхама Алиева
Политика 5 мая 19:49
В Азербайджане определено соотношение гарантии к ипотечному кредиту
Политика 2 мая 17:39
В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 25 апреля 01:38
Президент Ильхам Алиев: Производимые в Азербайджане автомобили должны приобретаться,по меньшей мере государственными структурами
Политика 9 апреля 23:23
Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана должна достичь такого уровня, чтобы любые цены на нефть не оказывали на нас большого влияния
Политика 9 апреля 22:20
Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение строительства центральной больницы в Шамкире
Политика 7 апреля 18:39
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 9 школ модульного типа
Политика 7 апреля 18:39
Президент Ильхам Алиев: Начало деоккупации азербайджанской территории — это первый шаг в поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта
Политика 5 апреля 21:48
В Азербайджане утверждены правила ведения госреестра обременения движимого имущества
Политика 29 марта 20:05
Президент Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанские межгосударственные отношения успешно строятся и развиваются на прочных исторических и культурных корнях
Политика 29 марта 02:12
Президент Ильхам Алиев: Железная дорога Астара-Решт откроет для всего Евразийского региона новые возможности
Политика 29 марта 00:59
Президент Ильхам Алиев: Для развития ирано-азербайджанских связей откроются новые возможности
Политика 28 марта 23:32
Президент Ильхам Алиев поздравил греческого коллегу
Политика 24 марта 18:19
Президент Ильхам Алиев: План дальнейшего всестороннего развития Баку находится в центре внимания
Политика 19 марта 21:54
Президент Ильхам Алиев поздравил эмира и председателя Кабмина Кувейта
Политика 24 февраля 20:18