Михаил Гусман: Именно под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достиг таких потрясающих успехов

11 мая 2018 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Именно под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достиг таких потрясающих успехов.

Об этом в четверг сказал первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, выступая на торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

На церемонии президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева вручила международную премию «Золотая чинара» первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС, кавалеру орденов «Достлуг» и «Шохрат» Азербайджанской Республики Михаилу Гусману за особые заслуги в укреплении культурного сотрудничества и взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, доведении до мировой общественности азербайджанских реалий.

“Уважаемый Президент, уважаемая Мехрибан ханум. Огромное спасибо за эту награду. Для меня она не просто награда. Это, конечно же, отражение и воплощение моей безграничной любви к той прекрасной земле, на которой я имел счастье родиться, к моему семейному очагу, вокруг которого я вырос, к талантливому, яркому, гостеприимному, дружелюбному, миролюбивому азербайджанскому народу, вместе с которым я прожил половину своей жизни. Но это чувство любви для меня сейчас наполнено и особой гордостью за Азербайджанскую Республику, о поразительных успехах которой сегодня так ярко говорил Ильхам Гейдарович. И за эту гордость этой родной землей я хочу поздравить Вас, господин Президент. Потому что, выполняя заветы Гейдара Алиевича, именно под Вашим руководством Азербайджан достиг таких потрясающих успехов. Я хочу благодарить Вас еще за выполнение одного из главных, на мой взгляд, заветов Гейдара Алиевича - за Вашу неустанную заботу об укреплении всесторонних связей и дружбы, стратегического сотрудничества с великой Россией, с великим русским народом”, - сказал Михаил Гусман.

Михаил Гусман отметил, что сегодня в Азербайджане, как и всегда, русский язык по-прежнему является языком общения миллионов людей: “Это великая заслуга Ваша и это великая заслуга толерантного азербайджанского народа. Я очень благодарен Вам за это. Я должен сказать, что о любви к Азербайджану, наверное, лучше всех еще 80 лет назад в своем бессмертном стихотворении “Азербайджан” сказал незабвенный Самед Вургун. Мы знаем эти стихи с детства, но те четыре строчки, которые начертаны на пьедестале памятника ему, наверное, каждому из нас следует как молитву хотя бы в день один раз повторять.

El bilir ki, sən mənimsən,

Yurdum, yuvam, məskənimsən,

Anam doğma vətənimsən!

Ayrılarmı könül candan?

Azərbaycan, Azərbaycan!”

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