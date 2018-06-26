Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за военным парадом по случаю 100-летия создания ВС Азербайджана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку на площади Азадлыг проходит торжественный военный парад по случаю 100-летия создания Вооруженных сил Азербайджана.

За военным парадом наблюдают Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, аккредитованные в Азербайджане послы иностранных государств, военные атташе, сотрудники международных организаций, руководители делегаций, прибывших в страну в связи с юбилейными мероприятиями, ветераны войны и представители общественности столицы.

Собравшиеся на площади Азадлыг бурными аплодисментами встретили Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Глава государства, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поприветствовал участвующий в военном параде личный состав.

Образцовый оркестр министерства обороны исполнил Государственный гимн Азербайджана.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступил с речью на военном параде.

В параде участвуют около 4000 военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных сил Турции.

На торжественной церемонии демонстрируется более 240 единиц военной техники, более 70-ти летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые новые и современные виды вооружения и техники – бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера.

В параде участвуют около 100 представителей Турецкой Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Беларусь, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Исламской Республики Иран, Израиля, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Саудовской Аравии и Украины.

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