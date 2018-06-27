Азербайджанский депутат избран зампредседателя комитета ПА Евронест

27 июня 2018 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе седьмой сессии Парламентской ассамблеи Евронест в Брюсселе член азербайджанской делегации, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Миркишили был избран на должность заместителя председателя комитета по энергетической безопасности ПА.

Возглавляла азербайджанскую делегацию депутат парламента Сахиба Гафарова.

Также обсуждался доклад на тему "Повышение энергетической устойчивости и энергетической эффективности в странах Европейского союза и Восточного партнерства", автором которого является Норика Николайн. В докладе отмечается, что эффективное использование энергии на фоне постепенного роста потребности в энергии в мире приведет к экономическому развитию и социальной безопасности.

В докладе специальная статья посвящена значимости проекта "Южный газовый коридор", инициатором которого является Азербайджан, отдельно отмечены реализуемые Азербайджаном проекты по энергоэффективности и международные успехи SOCAR в этой области.

Доклад призывает страны ЕС и "Восточного партнерства" оказать поддержку дальнейшему углублению сотрудничества и преобразованию этого сотрудничества в экономическое развитие.

На сессии также были рассмотрены организационные вопросы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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