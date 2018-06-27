Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская сторона высоко оценивает отношение Президента США к стране (версия 2)

27 июня 2018 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял главного официального представителя Бюро по вопросам Южной и Центральной Азии Государственного департамента США Элис Уэллс.

Элис Уэллс выразила признательность за проведение в Азербайджане заседания Международной контактной группы по Афганистану и сказала, что это мероприятие имеет важное значение.

Глава государства выразил удовлетворение в связи с участием Уэллс в этом мероприятии.

Уэллс выразила удовлетворение по поводу своего визита в Азербайджан сразу после проведения многих исторических мероприятий, таких как 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и официальное открытие проекта "Шах Дениз-2».

Главный официальный представитель Бюро напомнила о письмах, направленных Президентом США Дональдом Трампом Президенту Азербайджана в связи этими важными событиями, и передала свои поздравления по этому случаю.

Глава государства выразил признательность за направленные в связи этими двумя важными событиями поздравления и за выраженные в этих письмах добрые слова об Азербайджане и двусторонних отношениях и сказал, что это еще раз продемонстрировало стратегическую важность связей.

Глава государства отметил, что азербайджанская сторона высоко оценивает отношение Президента США к стране.

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