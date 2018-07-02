Президент Ильхам Алиев поздравил сотрудников полиции по случаю 100-летия азербайджанской полиции (версия 2)

2 июля 2018 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил сотрудников полиции по случаю 100-летия азербайджанской полиции.

На торжественном мероприятии, проводимом в понедельник по этому случаю, поздравительное письмо главы государства зачитал помощник Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров.

В письме отмечается, что эта дата является знаменательным событием не только для органов внутренних дел, но и для независимого Азербайджанского государства.

«Второго июля 1918 года решением правительства Азербайджанской Демократической Республики были созданы первые органы полиции, чем была заложена основа азербайджанской полиции. После того, как общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев в 1969 году был избран руководителем республики, стало придаваться особое значение воспитанию и повышению профессионализма сотрудников МВД в духе патриотизма. Разрушительные процессы, возникший кризис власти и неуправляемость в нашей республике, вновь обретшей государственную независимость в 1991 году, оказало отрицательное влияние на органы полиции, являющиеся основной опорой государственности. В стране резко увеличилась преступность, криминогенная ситуация вышла из-под контроля. Возвращение 15 июня 1993 года Гейдара Алиева к политической власти в Азербайджане по настоянию народа спасло государство от краха. Под руководством великого лидера в стране была обеспечена общественно-политическая стабильность, в работе органов внутренних дел произошел коренной поворот, и их ряды были укомплектованы преданным народу и государству личным составом.

Сегодня политика Гейдара Алиева успешно продолжается. На прочных основах, заложенных великим лидером, построено сильное государство. В стране царят политическая стабильность, спокойствие, обеспечивается верховенство закона, справедливо защищаются права человека. Сегодня азербайджанская полиция - важный государственный институт, обладающий строгой дисциплиной, высоким профессионализмом, оснащенный современными материально-техническими возможностями, имеющий значимые заслуги в деле защиты государства. Государством постоянно осуществляются комплексные меры по усилению социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, и государственная забота в этой сфере будет продолжена и в будущем. В свою очередь, азербайджанская полиция должна совершенствовать свою деятельность в соответствии с современными требованиями, с большей решимостью и решительностью бороться с преступностью. Уверен, что личный состав органов внутренних дел и дальше достойно будет выполнять свои обязанности. Еще раз поздравляю вас по случаю знаменательного юбилея, желаю новых успехов в важной для государства и общества работе», - говорится в письме главы государства.

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