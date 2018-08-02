Азербайджан и Афганистан подписали протокол по сотрудничеству в сфере оборонпрома (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Афганистан подписали протокол по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности, говорится в сообщении миноборонпрома Азербайджана, распространенном в четверг.

Подписание состоялось в четверг в рамках встречи в Баку замминистра оборонной промышленности Яхъи Мусаева с членами находящейся в Азербайджане делегации, возглавляемой полномочным представителем президента Афганистана по странам СНГ Мохаммадом Шакером Каргаром.

В ходе беседы были обсуждены направления сотрудничества в оборонной промышленности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече присутствовали представители посольства Афганистана в Азербайджане.

В рамках визита делегация побывала на предприятиях министерства оборонной промышленности и понаблюдала за производственным процессом.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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