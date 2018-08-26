Состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджана и Канцлера Германии (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В субботу состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Президент Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Ангела Меркель выступили на пресс-конференции.

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева:

- Уважаемая госпожа Канцлер.

Дорогие гости, дамы и господа.

В первую очередь, уважаемая госпожа Канцлер, сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну. Это первый визит Канцлера Германии в Азербайджан. Это - исторический визит. Мы придаем этому визиту очень большое значение. Уверен, что в результате этого визита германо-азербайджанские связи будут стремительно развиваться, этот визит придаст новый импульс нашим связям.

Сегодня мы очень открыто, конструктивно обсудили многие вопросы, стоящие на повестке дня. Уверен, что проведенные переговоры, состоявшийся обмен мнениями создают хорошую почву для дальнейшего сотрудничества.

Я проинформировал госпожу Канцлер о вопросах региональной безопасности, в частности, об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Как известно, признанные международным сообществом территории Азербайджана долгие годы находятся под оккупацией Армении. В результате этой оккупации более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев на родной земле. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции в связи с конфликтом. В этих резолюциях указывается, что армянские вооруженные силы должны быть незамедлительно и безоговорочно выведены с оккупированных земель. К сожалению, Армения игнорирует эти резолюции, не выполняет их. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, и конфликт должен быть разрешен на основе этих принципов.

Мы сегодня провели обмен мнениями по другим вопросам. Товарооборот между нами растет. Сегодня мы встретимся с представителями бизнес-кругов Германии и Азербайджана. Компании из Германии участвуют во многих проектах в Азербайджане, и уверен, что после этого визита их деятельность здесь еще более расширится, для этого есть большие возможности. Азербайджан сейчас успешно проводит политику экономической диверсификации, вкладываются очень большие инвестиции, инвестиционный климат также очень положительный. За последние 15 лет в Азербайджан было инвестировано 250 миллиардов долларов, из которых примерно половина - иностранные инвестиции.

Вопросы энергетической безопасности, конечно же, находятся в центре внимания. Азербайджан играет свою роль в этой сфере и вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы. В частности, создание Южного газового коридора воспринимается как историческое событие. Это очень большой, широкомасштабный проект, проект, требующий инвестиций в размере 40 миллиардов долларов, и он успешно реализуется. В мае этого года в Баку состоялось официальное открытие Южного газового коридора.

Мы с госпожой Канцлером в то же время провели обмен мнениями о демократии, защите прав человека и намерены продолжить наше сотрудничество в этой сфере. Обсуждались также связи Европейский Союз-Азербайджан, мы очень довольны развитием этих связей. В этом году был подписан документ о приоритетах партнерства между Европейским Союзом и Азербайджаном, и работа над большим соглашением ведется очень конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время переговоры успешно завершатся, и начнется новый период для сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Словом, сегодня были обсуждены эти и другие вопросы, в том числе вопросы, связанные с региональной ситуацией. Это свидетельствует о том, что отношения между нами действительно искренние, дружеские, и визит сыграет очень большую роль в укреплении этих отношений.

Уважаемая госпожа Канцлер, еще раз добро пожаловать!

Выступление Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель:

- Уважаемый господин Президент.

Благодарю Вас за теплый прием. Хочу также поблагодарить Вас за сегодняшнюю очень интенсивную дискуссию. Это мой первый визит в Азербайджан в качестве Федерального канцлера, и это была первая возможность открыто обсудить здесь отношения между нашими странами, продолжить и развивать наше сотрудничество.

Азербайджан отмечает 100-летие образования Азербайджанской Демократической Республики. Азербайджан – это государство уже со своими традициями.

Наши двусторонние отношения характеризуются тем, что в этом регионе в лице Азербайджана мы имеем самого крупного, самого важного торгового партнера. В Азербайджане у нас есть внешнеторговая палата, здесь осуществляют деятельность 150 немецких предприятий. Азербайджан, в свою очередь, заинтересован в диверсификации своей экономики, и Германия может внести серьезный вклад в этой сфере. Сегодняшний совместный бизнес-форум также послужит этому, и мы там поговорим о деталях.

Азербайджан является сильным фактором и в энергетической диверсификации Европейского Союза, и открытие Южного газового коридора сыграет большую роль в энергообеспечении Европы. Мы высоко оцениваем открытие в Азербайджане железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Это расширит торговые связи с Европой, улучшит проведение обмена.

Мы очень откровенно побеседовали о внутреннем положении Азербайджана, правах человека. Хотя не во всех вопросах позиции всегда полностью совпадали, мы говорили о важности и желательности построения светского государства, создания открытых демократических условий.

Мы открыто поговорили о нагорно-карабахском вопросе. Я еще раз подчеркнула, что Германия заинтересована в разрешении этого конфликта, и мы будем вносить вклад в это в рамках Минской группы. Факт формирования нового правительства в Армении, возможно, может стать причиной улучшения ситуации в этой области, придать толчок переговорам, и Германия также может участвовать в этом. Мы также поговорили о безопасности региона. Географическое положение Азербайджана очень интересное, то есть, с одной стороны он окружен Россией, с другой - Ираном, имеет связи с Турцией. Мы согласны с мнением о том, что конфликты должны решаться мирным путем, путем переговоров, и все существующие в этом регионе конфликты должны быть разрешены мирным путем.

Для интенсификации нашего последующего диалога имеются условия и основы. Даже когда порой мнения расходятся, необходимо об этом говорить и проводить обмен мнениями, и мнение противоположной стороны нужно внимательно выслушать. Поэтому я благодарю Вас за обсуждения, большое спасибо.

Затем Президент Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Ангела Меркель ответили на вопросы журналистов.

Михаэла Кюфнер (Deutsche Welle): Президент Алиев, Вы говорили о развитии в отношениях. Недавно был выпущен на свободу оппозиционный лидер Ильгар Мамедов. Многие журналисты, ведущие расследование, в том числе Афган Мухтарлы, остаются в заключении. Поэтому Совет Европы критикует вас. При столь тесном, как вы сами только что отметили, экономическом сотрудничестве с Германией и Европейским Союзом, исходя из обязательств, принятых вами как Афганистаном в Совете Европы, начнете ли вы вновь предпринимать шаги в направлении стандартов в области прав человека? Говорила ли с Вами в ходе беседы Канцлер Германии об этих конкретных случаях?

Госпожа Федеральный канцлер, Вы здесь представляете также европейские ценности. Это в настоящее время является темой жарких дискуссий в Брюсселе. По каким стандартам Вы подходите к партнеру-Азербайджану в этом контексте? Вы напомнили, что Германия будет активизировать свою деятельность в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Можете ли Вы сказать, как это будет происходить? Разумеется, я имею в виду не конфликт, а его разрешение.

Президент Ильхам Алиев:

- В первую очередь должен отметить, что Азербайджан – страна, приверженная демократическим ценностям. В Азербайджане существуют все демократические институты, обеспечиваются все свободы, в том числе свобода слова и печати. В Азербайджане функционируют сотни печатных органов, среди них довольно много и оппозиционной печати. То есть в Азербайджане никто не преследуется, никто не наказывается за критику, иные взгляды. В Азербайджане также обеспечивается свобода собраний, и любая политическая сила может воспользоваться этими возможностями.

Как вам известно, в этом году в Азербайджане прошли президентские выборы. Накануне выборов и после них оппозиция провела много акций, митингов – свободно, без каких-либо препятствий. Другой вопрос, что на эти акции пришло не более тысячи человек. А это, наверное, показывает, каким уважением пользуется оппозиция, но никакие ограничения не ставятся.

Азербайджан привержен демократическим ценностям, правам человека. Совет Европы критикует не только Азербайджан, а многие страны. Мы нормально относимся к этой критике. Если критика обоснована, мы, разумеется, делаем выводы. Если мы считаем, что эта критика необоснованная, предвзятая, что она основана на двойных стандартах, то, разумеется, открыто высказываем свое мнение. Я отметил во вступительном слове, что с госпожой Канцлером были открыто, конструктивно обсуждены вопросы, связанные с правами человека, демократическим развитием, и эти вопросы будут обсуждаться и в дальнейшем.

Наша повестка дня очень широкая, и все обсуждаемые вопросы носят одинаковое значение – энергетика, транспорт, торговля, региональная безопасность, в том числе демократическое развитие. В новом соглашении, обсуждаемом сегодня между Европейским Союзом и Азербайджаном, широкое место отводится и демократическим вопросам. То есть мы сознательно пошли по этому пути, никто нас не принуждал. Азербайджан и дальше будет успешно развиваться как современная демократическая страна, наши политические и экономические реформы, дополняя друг друга, выведут Азербайджан на более высокий уровень.

Федеральный канцлер Ангела Меркель:

- Для нас нет никакой градации в демократических ценностях. Мы имеем ясное представление о том, что такое демократические ценности. Эта дискуссия ведется как в двусторонних рамках, так и в рамках Совета Европы. Мне бы хотелось, чтобы Азербайджан вел диалог и в вопросе организации выборов. Сегодня мы подробно обсудили эти вопросы, наши стандарты всегда одинаковы, оцениваются с точки зрения перспектив.

Мы продолжим нашу деятельность в Минской группе в связи с нагорно-карабахским вопросом. В этот раз я посетила обе страны и таким образом сформировалось ясное представление о срочности разрешения вопроса и о том, как он должен быть урегулирован. Мы активизируем наши усилия, все стороны должны участвовать, чтобы был найден путь решения, и мы внесем свой вклад в это.

Эльшан Рустамов (1News): Армения долгие годы удерживает азербайджанские земли под оккупацией и совершила преступления против нашего народа. В результате совершенного армянами страшного геноцида в азербайджанском городе Ходжалы были зверски убиты более 600 мирных жителей, в том числе свыше 60 детей. В результате агрессии Армении оккупировано около 20 процентов наших территорий. Более миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Их имущество, дома разграблены, разрушены и фундаментальные права человека этих людей грубо нарушены. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий. Однако Армения игнорирует и не выполняет их. Почему до сих пор против Армении не были применены санкции?

Федеральный канцлер Ангела Меркель:

- Как я уже сказала ранее, мы работаем над поиском пути решения. Я очень рада, что в настоящее время есть хоть какое-то спокойствие. То есть в настоящее время люди там не страдают, и, конечно же, Германия продолжит усилия на основе решений Совета Безопасности ООН и будет стремиться найти путь решения вопроса для улучшения положения людей в соответствующих регионах.

Кристиан Вильп (RTL/n-tv): Мой вопрос адресован и господину Президенту, и госпоже Канцлеру. Господин Президент, Вы говорили о газопроводе, который протянется из Азербайджана в Европу - Южном газовом коридоре. Поддерживаете ли Вы увеличение пропускной способности этого трубопровода и его продление до Туркменистана через Каспийское море? Госпожа Канцлер, каким Вам видится этот вопрос? Хотел бы адресовать госпоже Канцлеру другой вопрос, связанный с актуальной ситуацией. Италия угрожала тем, что если беженцы, прибывающие в Италию, не будут распределены в масштабах Европейского Союза, то она сократит выплаты Европейскому Союзу. Как Вы на это смотрите? К чему это приведет? Раз уж мы говорим о теме беженцев, в связи с годом обязательств в Германии что Вы думаете о беженцах в стране?

Президент Ильхам Алиев:

- В связи с Южным газовым коридором в Азербайджане все работы идут по графику. Южный газовый коридор – гигантский международный проект, состоящий из четырех проектов – разработка газоконденсатного месторождения «Шахдениз-2», Южно-Кавказский трубопровод, транспортирующий азербайджанский газ через Грузию, ТАНАП, транспортирующий азербайджанский газ в Турцию, и последняя, четвертая часть ТАП – Трансадриатический трубопровод. Три из четырех частей уже реализованы, и открытие ТАНАП состоялось в июне этого года. Идет процесс строительства оставшейся части. Надеюсь, что и здесь никаких проблем не будет и азербайджанский газ вовремя – то есть в 2020 году будет выведен на европейский рынок по 3500-километровому трубопроводу. Таким образом, будет внесен очень ценный вклад в энергетическую карту Евразии. Тем самым Азербайджан решит все стоящие перед ним вопросы, связанные с энергетической безопасностью. Потому что построенный в предыдущие годы нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан доставляет азербайджанскую нефть до Средиземного моря. Трубопровод Баку-Супса, ведущий к Черному морю, построен по нашей инициативе. Проложен газопровод Баку-Эрзурум, и этим, четвертым проектом мы выполняем все стоящие перед нами задачи.

Что касается транзитных возможностей Aзербайджана и нашего отношения, то, конечно, каждая страна хочет, чтобы через ее территорию проходило больше грузов. В настоящее время мы доставляем нефть Туркменистана посредством нефтепровода Баку-Tбилиси-Джейхан на мировые рынки и в то же время вывозим сухие грузы Средней Азии через территорию Азербайджана посредством недавно сданной в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Однако, конечно же, строительство Транскаспийского трубопровода должно интересовать больше владельца газа, транзитные страны не должны проявлять здесь инициативу. Так же как мы, как владельцы газа, дали старт строительству 3500-километрового трубопровода, выделили большие финансовые средства. Поэтому если в восточной части Каспия будетрешение о поставке своего газа на мировой рынок через территорию Азербайджана, то мы, конечно же, можем с большим интересом рассмотреть это и вынести тогда свое решение. Но это решение должно быть не нашим, а противоположной стороны.

Федеральный канцлер Ангела Меркель:

- Как вам известно, в настоящее время в Брюсселе проводятся обсуждения о распределении беженцев в Европе. Все страны высказывают свое мнение. У нас есть время до конца августа, и надеюсь, что за это время мы добьемся успеха. Эти переговоры не так легки. В отношении второго вашего вопроса скажу, что мы продолжаем переговоры, готовы ознакомиться со всеми позициями и после этого будет принято решение по принципиальным вопросам.

Севиль Mикаилова (Информационное агентство Trend): Примерно 70 процентов торгового оборота Германии со странами Южного Кавказа приходится на долю Азербайджана. В настоящее время в Азербайджане проводятся очень серьезные реформы в экономической сфере, уделяется особое внимание диверсификации экономики, стремительно развиваются промышленность, ненефтяная промышленность, сельскохозяйственная, инфраструктурная, туристическая отрасли, сектор ИКТ. Сегодня Вы и Президент Ильхам Алиев встретитесь с бизнесменами Германии. Как по-Вашему, какую работу хотели бы выполнять бизнесмены Германии в отмеченных мною сферах, какие у них планы?

Федеральный канцлер Ангела Меркель:

- Я приехала сюда вместе с деловой делегацией. У компаний есть различные предложения. Могу отметить, что есть проекты в строительной и инфраструктурной сферах, а также в области строительных материалов. Мы можем осуществлять деятельность в аграрной сфере, в области технологий сельскохозяйственных машин, а также в цифровой, образовательной областях. Кроме того, немецкая компания принимает участие в сфере подготовки документов, связанных с безопасностью, - паспортов, удостоверений личности и банкнот. Здесь есть очень большой, широкий выбор. Мы можем участвовать во всех желаемых Азербайджаном сферах. Как я уже отметила, в Aзербайджане уже действуют 150 наших предприятий. Мы приглашаем другие немецкие компании к участию здесь.

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