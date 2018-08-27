Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве центра Службы ASAN в Шамахе

27 августа 2018 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проектировании и строительстве центра Службы ASAN в Шамахинском районе.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и строительства центра Службы ASAN в Шамахинском районе из суммы, указанной в подпункте 1.52.4 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана будет выделено пять миллионов манат.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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