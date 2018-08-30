Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьером Грузии (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с прибывшим в страну с визитом премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мамука Бахтадзе сфотографировались для официального фото.
Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии выступили на встрече с речами.
Затем состоялся рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе.
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