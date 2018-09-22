Председатель ПА ОБСЕ: Парламент также внес вклад в превращение Азербайджана в важное государство региона

22 сентября 2018 04:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Парламент также внес вклад в превращение Азербайджана в важное государство региона. Об этом сказал председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели, выступая на торжественном заседании, посвященном 100-летию азербайджанского парламента.

Он отметил, что первый парламент в Азербайджане был создан 100 лет назад.

"Эта дата свидетельствует о том, насколько привержен азербайджанский народ развитию и процветанию. Рассматривая это, мы видим, что она представляет огромное значение не только с исторической точки зрения, но и для будущего", - сказал председатель.

Церетели добавил, что основание Азербайджанской Демократической Республики внесло вклад в создание современного Азербайджана, преумножение его могущества, развитие различных отраслей в стране, укрепление экономического и материального суверенитета страны.

"Находясь в тени «Пламенных башен», мы можем ощутить наследие Азербайджана, увидеть успехи, достигнутые в истории его независимости. Парламент современного Азербайджана, идя по следам своего предшественника, внес вклад в экономическое развитие страны и превращение ее в важное государство региона", - сказал он.

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