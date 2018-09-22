Жан-Франсуа Мансель: Межпарламентские отношения сыграли особую роль в развитии французско-азербайджанских связей

22 сентября 2018 03:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Межпарламентские отношения сыграли особую роль в развитии французско-азербайджанских связей. Об этом сказал президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель, выступая на торжественном заседании, посвященном 100-летию азербайджанского парламента.

Он отметил, что создание парламента 100 лет назад в период Азербайджанской Демократической Республики – было важным шагом.

"Создав первое демократическое государство на мусульманском Востоке, Азербайджан продемонстрировал как важно, чтобы представители различных религий, народов сосуществовали вместе", - сказал Жан-Франсуа Мансель.

Он подчеркнул, что в период Азербайджанской Демократической Республики парламент ратифицировал более 300 документов, в том числе решение о предоставлении женщинам права голосования. Это стало примером для всего мира.

Коснувшись истории Азербайджанской Демократической Республики, Жан-Франсуа Мансель рассказал об исключительных заслугах первого председателя парламента Алимардан бека Топчубашева.

Он подчеркнул, что межпарламентские отношения сыграли особую роль в развитии французско-азербайджанских связей.

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