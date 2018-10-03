Член Европарламента Элени Теохарус действует по заказу армянских диаспорских организаций - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Член Европарламента Элени Теохарус, поощряющая кровавый сепаратизм и этническую чистку, действует по заказу армянских диаспорских организаций. Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов.

Он отметил, что Теохарус неоднократно посещала оккупированные территории Азербайджана, в результате чего была внесена в «список нежелательных лиц».

Депутат также добавил, что Теохарус была привлечена в качестве виновной по соответствующим статьям Уголовного кодекса за участие в качестве «наблюдателя» на «референдуме» сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана 20 февраля 2017 года. Гусейнов сказал, что на основе решения суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, и в Интерпол был отправлен запрос для объявления Теохарус в международный розыск.

По его словам, еще в 1990 году в рамках врачебной деятельности этот кипрский депутат под предлогом «гуманитарной миссии» осуществляла хирургические операции в оккупированном Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, за что была удостоена "медали" сепаратистского режима.

Гусейнов добавил, что налицо поощрение ею по заказу Армении и армянских диаспорских организаций на международной арене, в особенности в рамках Европарламента, сепаратистского режима, созданного в результате военной оккупации азербайджанских земель.

«В ходе последнего из многочисленных незаконных визитов члена Европарламента на оккупированные территории Азербайджана 27 сентября этого года ее сопровождал Каспар Карампетян, который ведет деятельность в Европе по легитимизации армянской оккупации», - добавил депутат.

По его словам, несмотря на свои многочисленные визиты на оккупированные территории Азербайджана, Теохарус разместила на официальной интернет-странице Европарламента лишь заявление об участие в феврале 2017 года в «референдуме» сепаратистского режима.

«Эта деятельность Теохарус, которая пыталась преподнести все свои незаконные визиты под видом того, что она в некотором роде руководила официальной делегацией Европарламента, означает злоупотребление членством в Европарламенте. Также она должна объясниться перед Европарламентом относительно своих визитов, финансируемых из-за рубежа», - отметил депутат.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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