Азербайджанский депутат будет наблюдать за выборами в латвийский Сейм

4 октября 2018 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, глава рабочей группы по азербайджано-латвийским межпарламентским связям Кямран Байрамов 4-7 октября будет находиться с визитом в Риге в качестве международного наблюдателя на выборах в латвийский Сейм.

Депутат ознакомится с ситуацией в ходе подготовки к выборам, а 6 октября будет наблюдать за избирательным процессом, соблюдением демократических правил, обеспечением прав избирателей, активностью граждан и подсчетом голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Заседания парламента Азербайджана проходят достаточно открыто и прозрачно - депутат
Политика 3 октября 15:23
В Азербайджане будет снижен возраст первоначального воинского учета
Общество 28 сентября 16:36
В Азербайджане предлагается ужесточить наказания за нарушение правил охраны и использования недр
Общество 25 сентября 15:22
В Азербайджане учреждается медаль по случаю 100-летия органов госбезопасности и внешней разведки
Общество 25 сентября 12:23
В Азербайджане операции с ипотечными бумагами будут электронизированы
Бизнес 24 сентября 12:55
Парламент АДР сыграл важную роль в развитии идеологии государственности в нашей стране - спикер
Политика 21 сентября 15:24
Лента новостей
Айбениз Гашимова отметит двойной юбилей праздничным концертом (ФОТО)
Культура 16:09
ЕБРР утвердил новую пятилетнюю стратегию для Узбекистана
Бизнес 15:59
Пчеловоды поставят на выставку-продажу в Баку 150 тонн меда (ФОТО)
Общество 15:49
Агентство продбезопасности Азербайджана и Kiwa реализуют совместный проект (Эксклюзив)
Бизнес 15:47
Gulf Drilling Azerbaijan приступила к бурению скважин на двух месторождениях
Энергетика 15:35
Завтра в горах Азербайджана прогнозируется снег
Общество 15:34
Узбекистан намерен превратить аэропорт «Навои» в логистический хаб Центральной Азии (Эксклюзив)
Бизнес 15:28
Азербайджан и Италия готовят новое соглашение о взаимном поощрении инвестиций
Экономика 15:27
ЕС пересматривает стратегию в сфере кибербезопасности
Европа 15:16