Определенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым политика по Нагорному Карабаху проводится и сегодня - депутат

БАКУ /Trend/ - В свое время общенациональным лидером Гейдаром Алиевым была правильно определена позиция по Нагорному Карабаху, и сегодня эта политика также продолжается.

Об этом на заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал депутат Бахтияр Алиев.

По его словам, в свое время общенациональный лидер, выступая в парламенте, обратился ко всему азербайджанскому народу, всем политическим силам, чтобы обсудить в парламенте три предложенных проекта по Нагорному Карабаху.

«Некоторые не пришли и не выразили свою позицию, сегодня же они заявляют о себе, находясь в различных уголках мира», - сказал депутат.

По его словам, Президент Ильхам Алиев в период руководства азербайджанской делегацией в Совете Европы предельно четко и настойчиво продолжил эту политику.

«В результате политики, проводимой в 2005 году, в Совете Европе была принята очень серьезная резолюция, было отмечено, что Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов оккупированы Арменией, сегодня Нагорный Карабах находится в руках группы сепаратистов, в отношении азербайджанцев осуществлены этническая чистка и геноцид. Это и есть политика, проводимая Азербайджанским государством», - добавил Алиев.

Депутат сказал, что сегодня Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева успешно развивается.

«Проводимая работа по освобождению наших территорий также доказывает, что Азербайджан никогда не уступит кому-либо свои территории. Азербайджан хочет освободить свои земли мирным путем, но если не получится, естественно, наши земли будут освобождены военным путем», - сказал депутат.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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