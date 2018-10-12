Средства супруги экс-председателя Межбанка Азербайджана должны быть возвращены в страну - депутат

12 октября 2018 18:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Юридическая логика говорит о том, что средства, конфискованные в Великобритании у супруги экс-председателя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, Замиры Гаджиевой, должны быть возвращены в Азербайджан.

Об этом в пятницу сказал член комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев.

«Считаю, что соответствующие структуры Азербайджана также должны обратиться к британской стороне. Если есть доказательства присвоения финансовых средств государственного банка, то они должны быть представлены суду Великобритании», - добавил Гасангулиев.

Депутат отметил, что после завершения суда Азербайджан должен направить обращение о возвращении этих средств в страну.

Отметим, что правительство Великобритании приняло новый антикоррупционный закон. Согласно закону, владельцы движимого и недвижимого имущества, имеющего высокую стоимость, должны представить декларацию о средствах, потраченных на имущество.

У Гаджиевой потребовали представить декларацию по вилле стоимостью 25 миллионов фунтов стерлинга, но она не смогла дать информацию. В результате решением суда это имущество было конфисковано. В настоящее время дело передано Верховному суду Великобритании.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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