Али Гасанов: Каждая страна должна вести диалог с соседними странами

БАКУ /Trend/ - Каждая страна должна вести диалог с соседними странами.

Об этом в субботу на конференции в Университете Эрджиес турецкого города Кайсери сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов

Он отметил, что Азербайджан проводит политику мира и сотрудничества в регионе.

«Конечно, здесь имеются определенные принципы. Каждая страна должна с уважением относиться к правам другого государства, правам другой нации, к территориальной целостности другого государства, атрибутам, экономическим интересам государства, менталитету народа. Если не желаешь, чтобы посягали на твой менталитет, ты не должен посягать на менталитет другого государства. Если не желаешь, чтобы нарушали территориальную целостность твоей страны, то не должен выступать с территориальными притязаниями в отношении другой страны, не хочешь, чтобы угрожали твоей безопасности, то не должен ставить под угрозу безопасность другой страны. То есть то, чего страна не позволяет в отношении себя, она не должна позволять и себе в отношении другой страны», - сказал Али Гасанов.

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