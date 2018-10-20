Али Гасанов: Каждая страна должна вести диалог с соседними странами

20 октября 2018 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Каждая страна должна вести диалог с соседними странами.

Об этом в субботу на конференции в Университете Эрджиес турецкого города Кайсери сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов

Он отметил, что Азербайджан проводит политику мира и сотрудничества в регионе.

«Конечно, здесь имеются определенные принципы. Каждая страна должна с уважением относиться к правам другого государства, правам другой нации, к территориальной целостности другого государства, атрибутам, экономическим интересам государства, менталитету народа. Если не желаешь, чтобы посягали на твой менталитет, ты не должен посягать на менталитет другого государства. Если не желаешь, чтобы нарушали территориальную целостность твоей страны, то не должен выступать с территориальными притязаниями в отношении другой страны, не хочешь, чтобы угрожали твоей безопасности, то не должен ставить под угрозу безопасность другой страны. То есть то, чего страна не позволяет в отношении себя, она не должна позволять и себе в отношении другой страны», - сказал Али Гасанов.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан занимает первое место на постсоветском пространстве по коэффициенту прочности общественно-политической стабильности
Политика 12 октября 14:03
Али Гасанов: В основе сегодняшнего высокого уровня развития Азербайджана стоит политика великого лидера Гейдара Алиева
Политика 2 октября 14:24
Али Гасанов: Нетрудно предположить, какие беды ждут руководимый Пашиняном народ, превратившим в предмет политической спекуляции свою семью
Политика 18 сентября 16:34
Книга Али Гасанова «Политика этнической чистки и геноцида против азербайджанцев» издана в Тбилиси на грузинском языке
Политика 2 августа 16:43
Али Гасанов встретился с группой турецких журналистов
Общество 21 июля 00:52
Али Гасанов: Сегодня передовые азербайджанские медиа способны вести конкуренцию на любом медиа-пространстве мира(ФОТО)
Политика 21 июля 00:23
Лента новостей
Нидерланды являются одним из крупных инвесторов в Казахстане
Бизнес 16:33
МИД Армении: процесс замены генсека ОДКБ завершится в кратчайшие сроки
Армения 16:33
Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла
Общество 16:28
Турция желает освобождения оккупированных земель Азербайджана - депутат
Политика 16:17
Сеул и Пхеньян завершат демилитаризацию границы к 25 октября
Другие страны 16:12
В Баку представлены чайные традиции народов мира (ФОТО)
Социум 16:07
В зоне оползня в бакинском поселке сохраняется напряженность
Происшествия 16:04
Салех Йылмаз: Открытие НПЗ Star – событие знаковой важности для Турции и Азербайджана
Точка зрения 15:46
В турецком городе Кайсери открылся памятник жертвам трагедии в Ходжалы
Политика 15:37