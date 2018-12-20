Правящая партия Азербайджана провела мероприятие «Цели устойчивого развития для молодежи» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) состоялось мероприятие на тему «Цели устойчивого развития для молодежи», сообщает в четверг Trend.

Выступая на мероприятии в связи с обеспечением качественного образования в Азербайджане, замминистра образования Фирудин Гурбанов сказал, что развитие любой страны обеспечивает интеллектуальный потенциал, в формировании которого важную роль играет качественное образование.

Гурбанов отметил, что мировые показатели по образованию не радуют: «В мире 262 миллионов подростков не ходят в школу. Число беженцев школьного возраста составляет четыре миллионов, два миллионов из которых не имеют возможность идти в школу, порядка семи миллионов подростков не умеет читать и писать».

Рассказывая об образовании в Азербайджане, Гурбанов добавил, что за последние десять лет в Азербайджане построено и капитально отремонтировано 3200 школ, улучшены условия учебы для более одного миллиона учеников, в высокогорных селах построено и сдано в эксплуатацию 237 школ модульного типа, и этот процесс продолжается».

По словам замминистра, развитие образования обеспечивает и сдача экзаменов учителями. Гурбанов добавил, что в Азербайджане растет число абитуриентов, набирающих высокие баллы, что осуществляются государственные программы по обучению за рубежом, в рамках которых большое количество молодежи получило зарубежное образование за государственный счет.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли отметил, что Азербайджан, как один из ответственных членов мирового сообщества, принял Цели устойчивого развития.

«Ситуация в мире в связи с Целями устойчивого развития отнюдь не радужная. В результате развития технологий в мире свыше 100 миллионов людей потеряли работу. В Азербайджане достигнут ряд успехов в этой сфере. Благодаря реформам, проводимым под руководством Президента Ильхама Алиева, уровень бедности понизился до пяти процентов, за последние 15 лет в стране создано более двух миллионной рабочих мест», - отметил замминистра труда и соцзащиты населения.

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Малахат Ибрагимгызы отметила, что более 30 процентов решений, принятых по Целям устойчивого развития, связано с молодежью: «Поэтому молодежь должна проявлять активность в их выполнении. В Азербайджане проводится успешная молодежная политика. Наша молодежь представлена в различных государственных структурах».

Председатель Молодежного объединения ПЕА Сеймур Оруджев отметил, что сегодня 50 процентов лиц, достигших возраста начального образования, но не имеющих возможность получить его - это дети очагов конфликта: «Сегодня 20 процентов территории Азербайджана находится под оккупацией. Мы фактически живем в условиях войны. Несмотря на это, в нашей стране все граждане получают начальное образование. Это результат социальной политики, проводимой Азербайджанским государством».

Оруджев добавил, что в мире ежегодно 3,1 миллион человек умирает от неправильного питания, 767 миллионов находятся на уровне нищеты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.