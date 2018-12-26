МИД Азербайджана исключил гражданина США и Украины из списка нежелательных лиц

26 декабря 2018 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин СШАи Украины, директор Программы евразийской безопасности Школы Кеннеди Гарвардского университета Сергей Коноплёв, направив соответствующее письмо в министерство иностранных дел Азербайджана, попросил исключить его имя из «Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана», сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В своём письме Сергей Коноплёв сообщил, что не обладал информацией о последствиях, которые повлечёт посещение им оккупированных территорий Азербайджана в 2012 году без согласия на то законных властей страны. Он подчеркнул, что с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана в рамках его международно признанных границ, суверенитету и законам страны, а также что данный визит ни в коем случае не должен толковаться как проявление неуважения к Азербайджанской Республике и её народу.

Выражая сожаление по поводу своей поездки, Коноплёв подчеркнул, что его визит на оккупированные Арменией территории Азербайджана никоим образом не служил пропаганде созданного там марионеточного режима.

Он также особо отметил, что просит прощения у правительства и народа Азербайджана в связи с данным незаконным посещением и в дальнейшем не будет совершать поездки на оккупированные территории Азербайджана.

Также Сергей Коноплёв попросил разрешить ему посетить Азербайджан в будущем.

После рассмотрения его обращения в установленном порядке было принято решение об исключении имени данного гражданина из списка нежелательных лиц.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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