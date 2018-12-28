Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в традиционном праздничном веселье для детей (ФОТО)

28 декабря 2018 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу Фонд Гейдара Алиева накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Новогоднего праздника организовал традиционное праздничное веселье для детей.

В ежегодно проводимом по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой праздничном веселье приняли участие воспитанники детских домов, учащиеся школ-интернатов, дети и подростки, нуждающиеся в особой заботе, а также дети из семей шехидов.

В праздничном веселье для детей приняли участие Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

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