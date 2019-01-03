Азербайджан примет участие в зимней сессии ПАСЕ

3 января 2019 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очередная зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится в Страсбурге 23-27 января, сообщил в четверг Trend глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

«Азербайджанская делегация примет активное участие в работе сессии и в заседании ПАСЕ», - сказал Сеидов.

Отметим, что в ходе сессии состоятся выборы президента и вице-президента ПАСЕ, судей ЕСПЧ, будут обсуждены отчеты по результатам мониторинга президентских выборов в Болгарии и парламентских выборов в Македонии. Также запланировано рассмотрение вопросов, связанных со свободой медиа в Европе и нападением на журналистов, гуманитарным кризисом в Газе, работой демократических институтов в Украине и других вопросов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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