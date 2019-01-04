Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по событиям в Гяндже - генпрокурор

4 января 2019 19:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются интенсивные оперативно-следственные мероприятия по событиям в Гяндже.

Об этом в пятницу во время выступления на оперативном совещании, посвященном обсуждению проведенной центральным аппаратом прокуратуры работы в 2018 году и предстоящих задач, сказал генеральный прокурор Закир Гаралов, сообщает Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Гаралов отметил, что в отчетный период следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры провело качественное расследование преступлений, связанных с умышленным убийством, и обеспечило привлечение к ответственности виновных лиц.

Было сказано, что благодаря мероприятиям, проведенным оперативно-следственной группой из сотрудников МВД, Службы госбезопасности и Генеральной прокуратуры, в отчетный период в управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры было успешно проведено расследование ряда уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс. По делу о совершении третьего июля Юнисом Сафаровым заранее спланированного теракта в отношении главы Исполнительной власти Гянджи и сотрудников полиции, а также по делу о насильственном изменении конституционного строя Азербайджана, терроризму и совершении других тяжких преступлений в общей сложности в отношении 18 членов организованной преступной группировки была избрана мера пресечения в виде ареста, также 11 обвиняемых были объявлены в международный розыск. В настоящее время продолжаются интенсивные оперативно-следственные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступлений, и всех фактов преступного характера.

Кроме того, по уголовному делу об актах насилия, совершенных радикальной религиозной группой перед административным зданием Исполнительной власти Гянджи, о массовых беспорядках, сопровождавшихся вооруженным сопротивлением представителям власти, умышленном убийстве двух сотрудников полиции, находившихся при исполнении, в отношении 59 виновных лиц была избрана мера пресечения в виде ареста, один человек объявлен в розыск.

Гаралов подчеркнул, что четыре уголовных дела в отношении 36 лиц были направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям, в настоящее время продолжается следствие в отношении других лиц.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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