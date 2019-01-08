Антиазербайджанские центры используют Мехмана Гусейнова в качестве инструмента - депутат

8 января 2019 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последнее время антиазербайджанские центры вновь пытаются создать вокруг Азербайджана шумиху и в этих целях в качестве инструмента хотят использовать осужденного Мехмана Гусейнова.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Депутат сказал, что в действительности эта шумиха никак не связана с Мехманом Гусейновым.

«Он, будучи гражданином Азербайджана, нарушил закон и поэтому предстал перед судом. Теперь те, из-за чьих провокаций он попал в такое положение, подтолкнули его к очередному нарушению закона и пользуются его положением. Это недопустимо, и ни одна международная сеть не имеет на это право. К сожалению, порой антиазербайджанские сети, завлекая свои жертвы, таких как Мехман, используют такую молодежь и настраивают ее против национальных интересов. То, что происходит в настоящее время, является очередной волной подобной игры», - добавил депутат.

Бабаоглу также отметил, что такие антиазербайджанские сети не интересует ни судьба Мехмана, ни интересы Азербайджана.

«Наоборот, притворяясь защитниками прав и демократии, они в действительности проявляют к Азербайджану враждебность, стремятся опорочить его международный авторитет, стремятся создать у мировой общественности антидемократический образ нашей страны. Для этих центров Мехман Гусейнов - азербайджанец, и его арест для этих центров своеобразный трофей. Потому что в сложных международных условиях речь идет о борьбе на глобальной арене. Победители в этой войне, обеспечив свою безопасность, будут продолжать существовать дальше, проигравшие же потеряют свою национальную государственность. Поэтому империалистические центры никак не могут смириться с успехами Азербайджана», - отметил Бабаоглу.

По его словам, Азербайджан уже выработал иммунитет к таким сценариям антиазербайджанских центров, и подобными методами не удастся оказать давление на страну.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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