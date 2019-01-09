Таких, как Мехман Гусейнов, героизируют те, кого раздражает независимая политика Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Таких, как Мехман Гусейнов, героизируют те, кого раздражает независимая политика Азербайджана, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Сахиб Алиев.

Депутат подчеркнул, что не считает арестованного по конкретным статьям Мехмана Гусейнова журналистом, как его называют некоторые круги на Западе.

По словам депутата, в любом обществе, да и на самом Западе, общественное мнение создают обычно люди с сильным характером и высоким интеллектом, которые имеют богатый жизненный опыт и заслуги перед родиной и народом.

«Однако известные круги пытаются героизировать и сделать лидерами общественного мнения лиц с низким интеллектом, которые вообще не несут ответственности за сказанное и не имеют элементарной культуры. Но это не пройдет, потому что общественными лидерами азербайджанский народ видел настоящих представителей интеллигенции, тех, кто имеет заслуги перед страной», - сказал Алиев.

Депутат отметил, что Азербайджан - единственное государство в регионе, проводящее независимую политику.

«Эта политика раздражает тех, кто пытается сделать лидером общественного мнения и героизировать таких, как Мехман, они ищут вассалов. И поскольку у Азербайджана нет финансовой и другой зависимости от них, они пытаются задействовать другие методы давления, один из которых - это противопоставить наших соотечественников друг другу», - сказал Алиев.

Напомним, что решением Сураханского районного суда блогер Мехман Гусейнов осужден на два года лишения свободы.

(Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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