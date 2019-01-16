Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода “SOCAR Carbamide” в Сумгайыте

16 января 2019 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду сдан в эксплуатацию построенный на территории Сумгайытского химико-промышленного парка завод “SOCAR Carbamide”.

В мероприятии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировал главу государства о работе, проведенной на предприятии.

Президент Ильхам Алиев ввел завод в действие.

Глава государства встретился с коллективом предприятия.

В заключение было сделано фото на память.

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