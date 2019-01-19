Резолюция Европарламента является очередным примером неприязни к Азербайджану - Афлатун Амашев

19 января 2019 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Резолюция Европейского парламента по Азербайджану является очередным примером неприязни к стране. Об этом в пятницу сказал Trend председатель Совета печати Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламента) Афлатун Амашев.

"Резолюция Европарламента является комплексным выражением отношения к Азербайджану. Отношение же неприязненное. К примеру, в резолюции выражается обеспокоенность в связи с ЛГБТ-сообществом в Азербайджане, и власть призывают "не препятствовать правозащитникам, работающим с ЛГБТ-сообществом, и не запугивать их". Непонятно, как Европарламент определил наличие беспокойств в этой сфере? Интересно, какие правозащитники желали работать с ЛГБТ, но столкнулись с ограничениями?» - сказал председатель Совета печати.

По его словам, видно, что в резолюции применяется несерьезный подход, далекий от конкретики, что делается не случайно.

Амашев также отметил, что обвинения, выдвинутые в указанной резолюции, неправильно связывать со свободой слова и выражения.

Председатель Совета печати подчеркнул, что авторитетные структуры, такие как Европарламент, не должны становиться инструментом для определенных политических целей.

«Хорошо известно, какие политические игры ведутся в отношении Азербайджана, какие средства давления используются. Считаю, что необходимо прекратить применение данного подхода, построив отношения, основанные на взаимопонимании», - сказал Амашев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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