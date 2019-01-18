Статья в Foreign Policy - очередной черный пиар антиазербайджанских сил

18 января 2019 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Журнал Foreign Policy вновь в своем репертуаре. Опубликованная в журнале статья, несомненно, является составной частью очередного черного пиара со стороны антиазербайджанских сил, пустивших корни в Госдепартаменте США, в отношении Азербайджана.

Некоторые иностранные НПО отличились самоотверженностью в этом направлении, и их «отчеты» являлись поддержкой антиазербайджанских сил. И это неслучайно, потому что эти силы благодаря им смогли сказать об Азербайджане то, что не могли сказать ранее, а также выразить всю свою неприязнь, которую всегда хотели продемонстрировать, и использовать все те выражения, которые использовали эти НПО.

Положения статьи не отражают действительности и носят абсолютно клеветнический характер.

Во-первых, Мехман Гусейнов не является журналистом и был арестован не за свою деятельность. Его арест, а также возбуждение вновь уголовного дела в отношении него связаны с соответствующими статьями Уголовного кодекса.

Соответствующие госструктуры Азербайджана – Пенитенциарная служба, аппарат обсудсмена, а также правозащитники выразили свою позицию о состоянии Мехмана Гусейнова, и сам заключенный обратился к прессе в связи со своим состоянием. Авторы статьи также могли сослаться на эту позицию.

В то же время представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, на прошлой неделе навестили Мехмана Гусейнова и достаточно подробно ознакомились с ситуацией. Они не выразили никакого беспокойства в этой связи. Как авторы статьи пропустили этот момент?

Брат Мехмана Эмин Гусейнов, попав под воздействие определенных сил, предпочел свои финансовые интересы. Вместо того чтобы думать о здоровье брата, его психологическом состоянии, он пытался найти другие моменты в вопросе повторного возбуждения уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова. Он даже не воздержался от использования оскорбительных выражений в отношении навестивших его брата представителей дипломатического корпуса.

Руководителя Азербайджанского государства избирает народ, уровень демократии в Азербайджане определяет воля азербайджанского народа, и ни одна сторонняя сила не имеет морального права обсуждать азербайджанскую демократию. Было бы целесообразнее, если бы эти силы в первую очередь объективно обсуждали ситуацию в своих странах.

Правительство Азербайджана предприняло важные шаги по полному устранению коррупции, провело реформы, и на примере Службы ASAN создало свой бренд. Эта деятельность Азербайджана была высоко оценена международной общественностью и в качестве примера была представлена другим странам, даже самой Европе. Почему-то авторы статьи даже не хотят видеть этот успех Азербайджана. Их намерение заранее известно, так что статья не является для нас сюрпризом.

Ни одна профессия не освобождает гражданина от уголовной ответственности. В Азербайджане нет политических заключенных, и указанные в статье лица были арестованы согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса за свои преступные действия.

Азербайджанская служба новостей АМИ Trend

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кямран Набизаде: В ближайшее время Азербайджан сможет выйти на самообеспечение по многим видам товаров (ФОТО)
Бизнес 20:06
Армения загнана в угол и потеряла традиционных союзников - азербайджанский депутат
Политика 19:43
Азербайджан расширяет применение риск-менеджмента
Бизнес 19:04
Президент Зимбабве прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Политика 19:00
Посол Китая в РФ: Для иностранных дипкорпусов в России следует организовать посещение Баку, чтобы увидеть динамичное развитие Азербайджана
Общество 18:42
Еврокомиссия готова поддержать многомиллионные транспортные проекты в Азербайджане
Бизнес 17:42
Лента новостей
Россия и Туркменистан готовятся к переговорам в верхах
Туркменистан 21:26
В Вашингтоне началась встреча Помпео и эмиссара КНДР
США 20:55
Обвиняемый в шпионаже в пользу Китая экс-сотрудник Huawei не признал своей вины
Китай 20:10
Кямран Набизаде: В ближайшее время Азербайджан сможет выйти на самообеспечение по многим видам товаров (ФОТО)
Бизнес 20:06
В Индии две женщины погибли после стрельбы на свадьбе
Другие страны 19:45
Армения загнана в угол и потеряла традиционных союзников - азербайджанский депутат
Политика 19:43
Говорить в ультимативном тоне с Азербайджаном недопустимо - ответ российскому МИДу
Политика 19:39
Азербайджан расширяет применение риск-менеджмента
Бизнес 19:04
В Берлине призвали к конкретному разговору с США о снятии пошлин
Европа 19:02