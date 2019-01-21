Фуад Алескеров: Президент Ильхам Алиев рекомендовал объективно и справедливо расследовать дело Мехмана Гусейнова

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев рекомендовал генеральному прокурору принять все необходимые меры по объективному и справедливому расследованию дела заключенного Мехмана Гусейнова, основываясь на принципах гуманизма.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Администрации Президента Фуад Алескеров, комментируя АзерТАдж обращение Мехмана Гусейнова к главе государства.

Помощник Президента Азербайджана сказал, что заключенный Мехман Гусейнов 20 января обратился к Президенту Азербайджана. В своем обращении он попросил для обеспечения объективности проводимого в его отношении следствия и принятия справедливого решения вмешаться Президента Азербайджана.

Ранее, 18 января, по делу Мехмана Гусейнова группа правозащитников также направила обращение к Президенту Азербайджана. Правозащитники отметили, что в связи с инцидентом искусственно создается ажиотаж, распространяется ложная информация, предпринимаются попытки сформировать ложное общественное мнение. Правозащитники особо подчеркнули постоянную приверженность Президента Азербайджана высоким принципам гуманизма и попросили его проявить милосердие и по отношению к Мехману Гусейнову.

Обращения были доведены до сведения Президента Азербайджана, и глава государства немедленно отреагировал на них. Президент Ильхам Алиев, учитывая, что заключенный молод, уже около двух лет отбывает наказание, а также учитывая его семейное положение и пожилой возраст его отца, дал рекомендации генеральному прокурору Азербайджана в деле Мехмана Гусейнова поставить на первый план принципы гуманизма и принять все необходимы меры, предусмотренные законом, для объективного и справедливого расследования. В то же время Президент Ильхам Алиев пригласил участников происшествия предпринять шаги к примирению.

И ранее приходилось наблюдать гуманный подход к Мехману Гусейнову. Так, в период отбывания наказания он был отпущен для участия в траурной церемонии в связи со скончавшейся после тяжелой болезни матерью.

Президент Азербайджана всегда чутко относится к такого рода обращениям, в своей деятельности всегда руководствуется принципами справедливости и гуманизма и требует того же от всех государственных чиновников. Как проявление этой политики можно привести десятки актов амнистии, распоряжений о помиловании. Последние инициативы Президента Азербайджана по гуманизации политики наказания позволили сотням заключенных выйти на свободу.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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