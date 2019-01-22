Азай Гулиев: Освобождение Мехмана Гусейнова разочарует дельцов от политики внутри и за рубежом

22 января 2019 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Освобождение Мехмана Гусейнова разочарует дельцов от политики внутри Азербайджана и за рубежом, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев.

Гулиев отметил, что взятие Президентом Ильхамом Алиевым под контроль следствия, проводимого в отношении Мехмана Гусейнова, пресекло ряд игр и сценариев, разыгрываемых против Азербайджана.

Напомним, что ранее группа правозащитников, а также отбывающий наказание в исправительном учреждении №14 Мехман Гусейнов, обратились к главе государства для обеспечения объективного следствия, проводимого в отношении Гусейнова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, для которого принципы справедливости и гуманизма всегда являются приоритетом, принял во внимание эти обращения, и дал рекомендации Генеральной прокуратуре по объективному проведению расследования по уголовному делу, принятию всех предусмотренных законом необходимых мер для вынесения справедливого и гуманного решения.

В соответствии с рекомендациями Президента Азербайджана Ильхама Алиева Генеральный прокурор дал соответствующие поручения следственному органу в связи с уголовным делом в отношении Мехмана Гусейнова.

Учитывая то, что Мехман Гусейнов молод, не привлекался к дисциплинарной ответственности в период отбывания наказания, встал на путь исправления, а также то, что у него пожилой, одинокий отец, нуждающийся в заботе, что совершенное им преступление относится к категории менее тяжких, и что его деяние и личность в данный момент не представляют опасности для общества, следственный орган прекратил производство уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова.

Мехман Гусейнов в данный момент никакой акции голодовки не проводит, условия его содержания нормальные, и никаких жалоб и требований в связи с этим у него нет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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