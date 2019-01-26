Армянские националисты попытались отравить грузино-азербайджанские отношения

Несколько дней спустя после "таинственного" и довольно странного по формату визита в грузинский Болниси премьер-министра Армении Никола Пашиняна в другом районе Грузии с армянским населением - Ахалкалаки - произошло скандальное событие, заслуженно расцененное как "гнусная провокация" и в Баку, и в Тбилиси, передает Trend со ссылкой на Вестник Кавказа.

Якобы по решению местного муниципалитета, а на самом деле по наущению из сопредельного государства, в селе Бухашен (по другой версии Бугашен) установили бюст уроженцу Ахалкалакского района Михаилу Авагяну по кличке Кобра. Эту кличку он получил в ходе войны против Азербайджана по временной оккупации нагорной части Карабаха и прилегающих азербайджанских районов.

В торжественной церемонии открытия бюста участвовали не только представители сельских и районных властей, но и депутаты грузинского парламента от армянонаселенных районов южной Грузии Самвел Манукян и Энзел Мкоян. Оба - члены правящей партии "Грузинская мечта". Сейчас руководство партии и парламентарии клянутся и божатся, что ничего заранее не знали о планах депутатов по участию в явно антигосударственной выходке.

Энзел Мкоян до сих пор был известен широкой общественности лишь тем, что в ходе недавних президентских выборов вместе с вооруженной бандой напал и зверски избил своего соплеменника, уроженца тех же мест. Официальной причиной считаются некие политические разногласия. Но Мкояна защищает депутатский иммунитет, и он неприкосновенен, что, однако, не освобождает правящую партию от ответственности за деятельность своего члена, обвиняемого в насилии и бандитизме.

Что касается самого бюста Кобры, по данным "Вестника Кавказа", он был сделан еще в 1990-х, но армянские националисты тогда не посмели установить его в публичном месте. Бюст все эти годы пролежал на складе, пока авторы провокации не решили извлечь изделие для тщательно продуманной межгосударственной диверсии.

Установка памятника совершена с традиционно тщательной, хитрой проработкой вопроса и всех деталей: сейчас глава Ахалкалакского района Юрик Унанян заученно говорит, что бюст установлен в детском парке. Тем самым как бы стыдит тех, кто возражает, дескать, "какие могут быть возражения против детского парка?" Но возражения не только могут быть, но и будут, потому именно в детском парке не должно быть места для бюста тому, кто в соседней дружественной стране обвиняется убийствах женщин и детей в Ходжалы, сравненного с землей в 1992 году. То есть считается военным преступником.

Второй симптом провокационности и тщательной продуманности всего действа - дата установки бюста - 20 января. Не могли организаторы не знать, что 20 января - трагический для азербайджанского народа день, когда в Баку и других азербайджанских городах проводятся траурные мероприятия поминовения сотен жертв военной операции 20 января 1990 года.

Наконец, третий штрих, подтверждающий, что антигрузинская и антиазербайджанская провокация в Ахалкалаки - дело рук не просто муниципальных властей или отдельных националистов, но самого современного армянского государства: в открытии бюста лично участвовал посол Армении в Тбилиси Рубен Садоян. Разрезав красную ленточку и пафосно выступив под бюстом, армянский дипломат сказал, что благодаря таким людям как Михаил Авагян "армянский народ добился важных побед", то есть смог оккупировать 20% территории Азербайджана.

Разумеется, дипломат не мог не знать, в насколько сложное положение он ставит страну, где аккредитован в качестве посла. Ведь устами посла говорит не посольство, а само государство. Значит, армянское государство в лице своего официального представителя благословило и осуществило явную провокацию с целью вбить клин между двумя дружественными странами - Азербайджаном и Грузией.

Иная интерпретация невозможна, поскольку если Самвел Манукян и Энзел Мкоян - депутаты грузинского парламента, если руководители местного муниципалитета официально считаются всего лишь "грузинскими чиновниками" и за них армянское государство как бы не в ответе, то посол - лицо, голос и честь самого государства под названием Армения. Любой его шаг - не частная инициатива, а акция, осуществленная армянским государством. В данном случае с нескрываемой и аррогантно афишируемой целью - отравить грузино-азербайджанские отношения, посеять рознь и недоверие не только между странами, но и народами, тем самым ослабить Грузию, лишить ее очень важного партнера на международной арене и разрушить дружбу, для укрепления которой искренне трудились лучшие сыновья грузинского и азербайджанского народов.

Хотелось бы верить, что среди армянских чиновников и политиков есть здравомыслящие люди, понимающие вред политики разжигания войны и свою ответственность перед собственным народом, перед собственными детьми, думающие о том, что они оставят после себя – процветающее государство в мирном регионе или территорию, охваченную войной и окруженную исключительно враждебными странами.

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