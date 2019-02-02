Азербайджан подвергается исламофобии, двойным стандартам - председатель НПО

2 февраля 2019 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан подвергается исламофобии, двойным стандартам, пишет в своей статье председатель Общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова, сообщает Trend.

"Почему каждый вопрос, связанный с Азербайджаном, подвергается ревизии по каждому пункту прав человека, и все это систематически выносится на обсуждение, однако Европейский парламент, ПАСЕ, ОБСЕ «не замечают» в реальности происходящего грубого нарушения прав человека в соседней Армении", - спрашивает Зейналова.

Она напомнила, что недавно в Армении после 45-дневной голодовки скончался политзаключенный Мгер Егиазарян.

"Почему те, которые заявляют о том, что ведут борьбу за права человека, не услышали протест этого человека?» - говорится в статье.

Автор отмечает, что считает права человека общечеловеческой ценностью. "И я вижу, что Азербайджан подвергается исламофобии, двойным стандартам", - пишет Зейналова.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Деятельность молодежи во всех сферах государственной и общественной жизни находится в центре внимания Президента Азербайджана - эксперт
Политика 17:36
Продолжается строительство новой автодороги Баку-Губа-граница с Россией (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 17:07
Единство народа и власти в Азербайджане приведет к достижению еще больших успехов - депутат
Точка зрения 15:01
Европарламент проявляет безразличие к грубому нарушению прав человека в Армении - азербайджанское представительство комитета
Политика 14:14
В Культурном центре СГБ Азербайджана проходит шахматный турнир "Молодежь будущего" (ФОТО)
Общество 13:06
Неиспользованные залежи газа Азербайджана могут обеспечить расширение "Южного газового коридора" - проект декларации
Энергетика 12:50
Лента новостей
В стокгольмском отеле нашли самодельное взрывное устройство
Европа 17:54
У узбекского банка «Асака» новый председатель
Узбекистан 17:45
Деятельность молодежи во всех сферах государственной и общественной жизни находится в центре внимания Президента Азербайджана - эксперт
Политика 17:36
Глава МИД ФРГ: энергетическая политика ЕС должна осуществляться в Европе, а не в США
Европа 17:32
"Узбекэнерго" об экспорте электроэнергии в Таджикистан
Узбекистан 17:15
Нурмагомедов намерен продолжить выступления в UFC после истечения срока дисквалификации
Россия 17:11
Продолжается строительство новой автодороги Баку-Губа-граница с Россией (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 17:07
В Китае наказали чиновников, причастных к подделке вакцины от бешенства
Китай 16:49
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Афганистане
Другие страны 16:47