Азербайджан подвергается исламофобии, двойным стандартам - председатель НПО

БАКУ /Trend/ - Азербайджан подвергается исламофобии, двойным стандартам, пишет в своей статье председатель Общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова, сообщает Trend.

"Почему каждый вопрос, связанный с Азербайджаном, подвергается ревизии по каждому пункту прав человека, и все это систематически выносится на обсуждение, однако Европейский парламент, ПАСЕ, ОБСЕ «не замечают» в реальности происходящего грубого нарушения прав человека в соседней Армении", - спрашивает Зейналова.

Она напомнила, что недавно в Армении после 45-дневной голодовки скончался политзаключенный Мгер Егиазарян.

"Почему те, которые заявляют о том, что ведут борьбу за права человека, не услышали протест этого человека?» - говорится в статье.

Автор отмечает, что считает права человека общечеловеческой ценностью. "И я вижу, что Азербайджан подвергается исламофобии, двойным стандартам", - пишет Зейналова.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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