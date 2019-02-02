Европарламент проявляет безразличие к грубому нарушению прав человека в Армении - азербайджанское представительство комитета

2 февраля 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европарламент проявляет безразличие к грубому нарушению прав человека в Армении, говорится в заявлении Азербайджанского представительства Международного комитета защиты прав человека и Центра общественно-политических процессов и международных исследований в связи с предвзятой позицией Европарламента.

Как отмечается в заявлении, в Армении после голодовки скончался политзаключенный, и случаи нарушения прав человека в этой стране продолжаются. Несмотря на то, что во всем мире, в том числе в прессе США и Европы, распространилась новость о смерти от голодовки зампредседателя армянской партии, политзаключенного Мгера Егиазаряна, международные организации никак на это не отреагировали.

«Армения стала местом, где игнорируются международные законы, нарушаются права человека. Нет каких-либо оснований говорить не то, чтобы о демократии, а даже о верховенстве закона в этой стране, которую сегодня ведущие организации мира, в том числе ПАСЕ, Европарламент, ОБСЕ и другие, называют «страной инноваций», - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что вызывает удивление безразличие к грубому нарушению прав человека, арестам ни в чем не повинных людей, фальсификации избирательного процесса в Армении.

В заявлении говорится, что при этом Европарламент 17 января 2019 года принял не отражающую реальность необоснованную резолюцию в связи с ситуацией в Азербайджане и делом Мехмана Гусейнова.

«Мы, Азербайджанское представительство Международного комитета защиты прав человека и Центр общественно-политических процессов и международных исследований, призываем членов Европарламента положить конец двойным стандартам в отношении Южно-Кавказского региона», - отмечается в заявлении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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