Определенные силы противодействуют добрососедским отношениям между Азербайджаном и Грузией - депутат

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Грузией существуют добрососедские отношения, но есть силы, которые противодействуют этому.

Об этом в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал депутат парламента Афлатун Амашев, коснувшись вопроса установки в Грузии бюста армянского террориста Михаила Авагяна, принимавшего участие в оккупации азербайджанских земель, сообщает Trend.

Амашев выразил уверенность в том, что правительство Грузии было не в курсе установки памятника.

«Эти силы вновь принялись за дело. Еще в 2006 году в Ахалкалаки был установлен памятник другому армянскому террористу. Теперь они предприняли такой шаг. Также было проявлено неуважение в отношении памятника Нариману Нариманову в Марнеули. Поэтому я считаю, что данные случаи в скором времени должны быть устранены», - добавил Амашев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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