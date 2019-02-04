Депутат: Реализуемые под руководством Президента Ильхама Алиева программы социально-экономического развития регионов полностью оправдали себя

4 февраля 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате успешных реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, за последние 15 лет экономика Азербайджана динамично развивалась, валовой внутренний продукт увеличился в 3,3 раза, а валютные резервы - в 24 раза. Об этом сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что Азербайджан демонстрирует рекордные показатели по темпам экономического развития на мировом уровне. "За последние 15 лет валютные резервы Азербайджана увеличились в 24 раза и достигли 45 миллиардов долларов, экспорт увеличился в 4,7 раза, промышленное производство - в 2,6 раза, создано два миллионов новых рабочих мест", - сказал Гусейнов.

Депутат подчеркнул, что благодаря ряду мер, и последовательно осуществленным за 15 лет программам, в результате неустанной деятельности главы государства удельный вес населения с низким уровнем дохода в общей численности населения снизился, уровень бедности снизился с 49 до пяти процентов.

"Несмотря на то, что численность населения за минувшие 15 лет увеличилась на 1,6 миллиона человек, снижающаяся статистика безработицы сохранилась. В настоящее время уровень безработицы в Азербайджане даже ниже, чем в некоторых европейских странах. Это дает основание говорить, что реализуемая в Азербайджане экономическая стратегия весьма эффективная и государственные программы социально-экономического развития регионов, реализуемые непосредственно под руководством Президента Ильхама Алиева, полностью себя оправдали. Особенно важные шаги были предприняты для развития ненефтяного сектора и предпринимательства", - сказал Гусейнов.

Депутат добавил, что проводимая в последние годы политика по социально-экономическому развитию регионов создала прочную основу для диверсификации экономики страны и развития ненефтяного сектора. "В целом, с начала стратегии развития регионов создано более 1,3 миллиона рабочих мест, порядка одного миллиона из них являются постоянными местами работы. Продолжение стратегии по развитию регионов оказало значительное влияние на снижение уровня безработицы в регионах Азербайджана", - сказал Гусейнов.

Депутат отметил, что реформы, реализуемые в Азербайджане для развития ненефтяного сектора, укрепление экономики, улучшение бизнес среды, плодородные условия, созданные для предпринимателей высоко оцениваются и со стороны международных организаций.

"В последнем отчете Всемирного банка "Doing Business" продвинувшись на 32 ступени, Азербайджан занял 25 место. Получение страной таких высоких оценок со стороны авторитетных международных организаций также способствует привлечению новых инвестиций в нашу экономику", - сказал Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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