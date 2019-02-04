Премьер Болгарии в марте посетит Баку

4 февраля 2019 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в марте посетит Баку.

Борисов 14-16 марта примет участие в VII Глобальном Бакинском форуме, который пройдет при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви, сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что Борисов в прошлом году также принял участие в заседании Центра в Нью-Йорке.

Международный центр Низами Гянджеви имеет хорошие отношения с рядом авторитетных представителей политической элиты Болгарии. Три экс-президента этой страны - Петр Стоянов, Георгий Пырванов и Росен Плевнелиев - являются членами Центра.

Напомним, что в VII Глобальном Бакинском форуме ожидается участие 450 гостей из более чем 70 стран мира. Темой форума в это году станет "Новая внешняя политика мира".

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