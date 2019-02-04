Оглашены сроки первого заседания рабочей группы по Каспию

БАКУ /Trend/ - Первое заседание рабочей группы по реализации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря планируется провести в феврале в Баку.

Об этом сказала в понедельник Trend руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Первое заседание рабочей группы планируется провести в феврале. Точная дата заседания будет обнародована в течение этой недели», - сказала она.

Напомним, что 12 августа 2018 года на V саммите в Актау главы государств прикаспийских стран подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась два десятилетия, с 1996 года.

Подписи под конвенцией поставили Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Ирана Хасан Рухани.

Руководители соответствующих структур прикаспийских государств подписали другие важные документы, вытекающие из этой конвенции.

В частности, Протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море и Протокол о сотрудничестве.

(Автор: Ляман Зейналова)

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