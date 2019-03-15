Экмеледдин Ихсаноглу: Глобальный Бакинский форум вносит вклад в укрепление международного имиджа Азербайджана

БАКУ /Trend/ - VII Глобальный Бакинский форум вносит вклад в укрепление международного имиджа Азербайджана, сказал в пятницу Trend экс-генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) Экмеледдин Ихсаноглу.

Он отметил большую важность Глобального Бакинского форума, подчеркнув, что ежегодное участие в нем действующих и бывших глав государств и правительств является показателем авторитета Азербайджана. «Форум вносит вклад в укрепление имиджа Азербайджана в мире, в дело донесения до мирового сообщества справедливого голоса Азербайджана. Решение нагорно-карабахского конфликта - важный вопрос не только для Азербайджана, но и для всего тюркского, мусульманского мира», - сказал экс-генсек ОИС.

Ихсаноглу добавил, что доверие к Азербайджану в мире с каждым годом все больше растет, страна играет активную роль в налаживании межкультурного и межрелигиозного диалога.

Отметим, что 14 марта в столице Азербайджана открылся VII Глобальный Бакинский форум на тему «Новая внешняя политика мира».

Форум, который продолжится до 16 марта, проводится при организации Международного центра Низами Гянджеви.

В этом престижном мероприятии участвуют более 500 представителей 50 стран, в том числе действующие главы государств и правительств ряда стран, известные политические и общественные деятели.

На 10 сессиях, которые пройдут в рамках форума, будут обсуждены вопросы глобального и регионального значения.

На нынешнем форуме на тему «Новая мировая внешняя политика» обсуждаются роль больших сил в изменении глобальной политики, вызовы устойчивого развития, средневосточное сотрудничество во имя безопасности, роль науки и культуры в принятии современных решений и другие важные вопросы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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