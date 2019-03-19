Завотделом Администрации Президента Азербайджана обсудил в Берлине нагорно-карабахский конфликт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 18 марта совершил рабочий визит в столицу Германии, Берлин.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Германии, в рамках своего визита Хикмет Гаджиев провел встречи с советником Федерального канцлера по внешней политике и политике безопасности Яном Хекером, начальником управления по внешней политике Администрации Федерального президента Томасом Бергером и уполномоченным МИД Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии, послом Михаэлем Зибертом.

Завотделом Администрации Президента Азербайджана также принял участие в «круглом столе», проведенном с участием академических кругов по внешней политике Германии. Хикмет Гаджиев также принял участие на седьмом симпозиуме «Стабильность и безопасность на Южном Кавказе. Перспективы германо-азербайджанского сотрудничества», связанного с годовщиной Ходжалинского геноцида.

Во время встреч состоялся широкий обмен мнениями по внешней политике Азербайджана, отношениям между Германией и Европейским союзом, региональным вопросам, а также армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что, несмотря на расположение Азербайджана в сложном геополитическом регионе, страна проводит независимую и опирающуюся на национальные интересы политику, установила добрососедские отношения со своими соседями, за исключением Армении. Завотделом Администрации Президента Азербайджана также отметил, что страна заложила основу международного сотрудничества в регионе, рассказал о роли страны в энергетической безопасности Европейского союза, о реализуемой ею крупных региональных проектов, в том числе «Южного газового коридора», проектах, служащих развитию транспортных коридоров Север-Юг и Запад-Восток. Хикмет Гаджиев рассказал о вкладе, который вносят эти проекты и многовекторная внешняя политика Азербайджана в мир, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе. Завотделом Администрации Президента Азербайджана также рассказал о последствиях военной агрессии Армении, ходе процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также об ожиданиях Азербайджана относительно нового руководства Армении.

Во время встреч обсуждались справедливая позиция Германии по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и поддержка страной процессу урегулированию конфликта, а также потенциал для еще большего расширения связей между Азербайджаном и Германией. Официальные лица Германии назвали Азербайджан надежным партнером Германии в регионе, а также главным экономическим партнером, высоко оценили среду мультикультурализма и религиозной толерантности в Азербайджане и приветствовали реформы, проводимые в стране под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На встречах, проведенных Хикметом Гаджиевым в Берлине, также приняли участие посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов и сотрудник посольства Вугар Гафаров.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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