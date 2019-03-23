Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде, посвященном «Национальному дню» Пакистана (ФОТО)

23 марта 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Пакистане делегация министерства обороны Азербайджана в субботу наблюдала за военным парадом, посвященном «Национальному дню» Пакистана, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в параде в качестве почетного гостя.

На военном параде с участием представителей вооруженных сил многих государств наша страна была представлена парадным расчетом азербайджанской армии.

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