Эльмар Мамедъяров: Вооруженные конфликты - главное препятствие для создания более тесного взаимодействия между странами-участниками СНГ

БАКУ /Trend/ - К сожалению, на пространстве СНГ все еще существуют неурегулированные вооруженные конфликты, которые являются главным препятствием для регионального сотрудничества, создания общего климата доверия и более тесного взаимодействия между всеми государствами-участниками СНГ.

Об этом в пятницу во время выступления на заседании Совета министров иностранных дел СНГ сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Министр отметил, что СНГ является важной платформой для всестороннего сотрудничества государств-участников Содружества в обсуждении и взаимодействии по актуальным вопросам как региональной, так и международной повестки дня. В этом контексте Азербайджан придает особую значимость сотрудничеству и диалогу в формате Содружества независимых государств.

«Нынешняя повестка дня предусматривает обсуждение широкого спектра вопросов, затрагивающих в основном гуманитарную сферу. Считаю, что продолжение сотрудничества в гуманитарной сфере будет и впредь способствовать укреплению доверия между нашими государствами и развитию нашего Содружества. На сегодняшнем заседании предусмотрено подписание Решения «О проекте заявления глав государств-участников Содружества независимых государств в связи с 80-летием начала Второй мировой войны» и Решения «Об обращении министров иностранных дел государств-участников Содружества независимых государств о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и воинскими памятниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В связи с 80-летием начала Второй мировой войны, и особенно в преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне, хотел бы отметить огромный вклад Азербайджана в достижении победы над фашизмом. Около 700 тысяч человек из Азербайджана участвовали в войне, из них 400 тысяч погибли на полях сражения и пропали без вести. В годы войны Азербайджан сыграл решающую роль в победе над фашизмом. С уверенностью могу сказать, что не будь азербайджанской нефти, труда азербайджанских нефтяников, итоги войны могли бы быть совершенно иными. В то время в Советском Союзе было добыто 110 миллионов тонн нефти. Из них 75 миллионов тонн были добыты азербайджанскими нефтяниками», - отметил министр.

По его словам, новые реалии, сложившиеся на международной арене, требуют эффективного взаимодействия всех государств в противодействии терроризму, сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту оружия, наркотиков и киберпреступности в целях борьбы с вызовами и угрозами региональной стабильности и безопасности.

«К сожалению, на пространстве СНГ все еще существуют неурегулированные вооруженные конфликты, которые являются главным препятствием для регионального сотрудничества, создания общего климата доверия и более тесного взаимодействия между всеми государствами-участниками СНГ. Экстремизм и агрессивный сепаратизм становятся первопричиной межгосударственных конфликтов, основанных на территориальных притязаниях, и зачастую приводят к подрыву территориальной целостности государств. Исходим из того, что скорейшее урегулирование конфликтов на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права несомненно будет способствовать укреплению региональной и международной безопасности, социальному прогрессу и экономическому сотрудничеству», - сказал Мамедъяров.

Министр также добавил, что реализация инициированных Азербайджаном глобальных энергетических и транспортных проектов, продолжает вносить важный вклад в модернизацию транспортной инфраструктуры не только для нашей страны, но и для региона в целом.

«Открытие в мае прошлого года комплекса нового Бакинского международного морского торгового порта является следствием проводимой Азербайджаном успешной экономической политики. Расположенный на пересечении транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад новый порт, уже играет важную роль в расширении транзитных возможностей страны. С запуском нового Бакинского международного порта появилась база для формирования эффективной и устойчивой логистической цепи, обеспечивающей сосредоточение в новом портовом комплексе грузовых потоков, поступающих в страну по коридорам с севера, юга, востока и запада, и для транспортировки по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в направлении Европы или судами в восточном направлении. Наряду с этим, сокращение уровня бедности, сохранение динамики экономического роста и уровня социального развития, укрепление макроэкономической стабильности, улучшение инвестиционной среды, ускорение диверсификации экономики, позволяет Азербайджану осуществлять успешную политику устойчивого развития, рассчитанную на повышение благосостояния населения и экономического развития страны», - добавил Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана с удовлетворением отметил подписание 12 августа 2018 года прикаспийскими государствами Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«Этот основополагающий документ создает новый правовой режим, отвечающий современным требованиям и нацеленный на дальнейшую интенсификацию всестороннего взаимодействия прибрежных стран Каспийского моря. В этой связи также хотелось бы отметить, что 19-20 февраля текущего года в городе Баку состоялось первое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, созданной в соответствии с Конвенцией, в рамках которой стороны приступили к согласованию проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море», - добавил министр.

Министр сказал, что Азербайджан также придает важное значение укреплению сотрудничества в гуманитарной сфере.

«Наша страна зарекомендовала себя как одну из международных площадок по обсуждению вопросов гуманитарного характера. Инициированный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2008 году "Бакинский процесс", отметивший свое десятилетие в прошлом году, и проводимый в рамках этого процесса Международный Форум по межкультурному диалогу, являются платформой для поддержания совместных международных усилий, направленных на укрепление толерантности и взаимопонимания в обществе. 25-26 октября прошлого года в Баку прошел, ставший уже традиционным, 6-й Бакинский международный гуманитарный форум, который вносит значительный вклад в укрепление международного культурного, гуманитарного сотрудничества. Кроме того, хочу особо отметить, что 14-16 марта этого года в Азербайджане прошел VII Глобальный Бакинский форум на тему «Новая мировая внешняя политика» организованный Международным центром Низами Гянджеви под патронатом Президента Азербайджана Ильхама Алиева. С уверенностью могу сказать, что указанные мероприятия являются результатом признания усилий Азербайджана в продвижении ценностей межкультурного диалога», - подытожил глава МИД Азербайджана.

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