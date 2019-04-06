Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в бакинском поселке жилого комплекса для вынужденных переселенцев (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Пятого апреля введен в строй новый жилой комплекс, возведенный в бакинском поселке Кюрдаханы для 810 семей вынужденных переселенцев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В церемонии открытия принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе. Он сообщил, что на основании Распоряжения, подписанного Президентом в 2011 году, было запланировано строительство нового жилого квартала, состоящего из многоэтажных зданий, для 810 семей вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях и других административных зданиях на территории города Баку. Для закладки квартала был выделен земельный участок площадью 15 гектаров. Функции организации-заказчика по проектированию и строительству нового жилого квартала были поручены Фонду социального развития вынужденных переселенцев. Строительные работы, начатые в марте 2018 года, проведены на высоком качественном уровне. По проекту построены 15 девятиэтажных зданий, из которых 9 на 54 квартиры, 4 – на 36 квартир, остальные – на 108 и 72 квартиры. В новом жилом комплексе построены школа и детский сад, а также другие инфраструктурные объекты - клуб-общинный центр, врачебный пункт, разбит парк отдыха, созданы детские площадки, на территории проведена обширная работа по благоустройству и озеленению.

При возведении комплекса особое внимание было уделено созданию систем электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, сети связи и телевидения.

Было отмечено, что это – 103-й по счету современный жилой комплекс, возведенный для вынужденных переселенцев.

Во время ознакомления с условиями, созданными в квартирах в новом комплексе, Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что 72 квартиры здесь однокомнатные, 360 - двухкомнатные, 306 - трехкомнатные, 72 - четырехкомнатные. Общая площадь квартир составляет 91 тысячу квадратных метров. В новом жилом комплексе квартирами будут обеспечены семьи вынужденных переселенцев, которые в настоящее время временно размещены в общежитиях и других административных зданиях столицы.

Говоря о важных шагах, предпринимаемых в этом направлении, необходимо подчеркнуть меры, осуществляемые под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. В Гарадагском районе уже построен жилой комплекс для 1026 семей вынужденных переселенцев. В поселках Масазыр, Мехтиабад Абшеронского района, а также Рамана Сабунчинского района вынужденным переселенцам предоставлены 470 квартир. В 465 квартир, приобретенных Фондом Гейдара Алиева, переселены семьи вынужденных переселенцев из недостроенного здания Станции скорой медицинской помощи на территории 9-го микрорайона Бинагадинского района. Состоялось открытие жилых зданий, построенных для 1005 семей вынужденных переселенцев в Сумгайыте.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в детском саду. Здесь есть все возможности для обучения и воспитания малышей. Детский сад на 280 мест обустроен в соответствии со вкусом детей, обеспечит им комфортные условия, отдых и приобщение к знаниям. Комнаты и коридоры украшены рисунками с изображением любимых детьми героев сказок. На территории детского сада проведена обширная работа по благоустройству, заложена полоса озеленения.

Отметим, что в результате процесса, начатого в стране в 2007 году ликвидацией 12 палаточных городков, до настоящего времени для беженцев и вынужденных переселенцев возведены современные поселки и состоящие из многоэтажных зданий жилые комплексы жилой площадью 3,5 миллиона квадратных метров. К настоящему времени улучшены жилищные условия 58 тысяч 203 семей, или 300 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев, из них 54 тысячи 203 семьи, или 272 тысячи человек приходятся на долю последних 15 лет. Только в 2018 году в новые квартиры были переселены 5903 семьи вынужденных переселенцев. В целом, на решение социальных проблем людей из этой категории до сих пор израсходованы средства в размере 7,1 миллиарда манатов. Благодаря открывшимся новым рабочим местам предел бедности среди вынужденных переселенцев за последние 15 лет снизился с 75 процентов до 12 процентов.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 7 Шушинского района. Главе государства было сообщено, что это учебное заведение рассчитано на 560 ученических мест. В этом учебном заведении, отличающемся прекрасными условиями, привлекающем внимание современным учебным оборудованием, созданы все возможности для преподавания и обучения. В компьютерном классе школы учащиеся будут приобщаться к информационным технологиям. Спортивный зал также оснащен необходимым оборудованием, здесь есть все возможности для занятий учениками физической культурой.

Внимание и забота Президента Ильхама Алиева о развитии образования свидетельствует о том, что эта сфера входит в число важных приоритетов государственной политики. Этот процесс не ограничивается только столицей, охватывает и регионы, служит построению на высоком уровне образования наших соотечественников, изгнанных из родных краев.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с вынужденными переселенцами.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

- Сегодня очень знаменательный день. Мы вместе отмечаем открытие нового поселка, возведенного в Сабунчинском районе для вынужденных переселенцев. Сердечно поздравляю вас по этому случаю.

Я очень рад, что создан такой прекрасный поселок, здесь будут жить 810 семей. Созданы все условия. Я ознакомился с квартирами, они просторные, красивые. Построена большая школа, достаточно просторны детский сад, общественные места. То есть, здесь есть все возможности для проживания. В скором времени сюда переселятся переселенцы, которые до сих пор жили в тяжелых условиях. Переселенцы, которые на протяжении многих лет жили в общежитиях, пансионатах, других приспособленных местах. В их жизни начинается новый период. Созданные здесь условия отвечают самым высоким стандартам. Замечательные, красивые здания, просторные комнаты, квартиры. Это демонстрирует нашу политику. В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Решение проблем вынужденных переселенцев – для нас самый приоритетный вопрос. Эту политику осуществлял великий лидер. Как вам известно, по инициативе великого лидера Гейдара Алиева был возведен первый городок. В то время первые выплаты из Государственного нефтяного фонда были использованы именно в этих целях. С того времени по сегодняшний день возведено более 100 поселков, городков для переселенцев, и значительная их часть проживает в этих поселках. Мы создаем в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, других наших городах и районах прекрасные условия для вынужденных переселенцев. Этот процесс будет продолжаться. Как вам известно, последний палаточный городок был ликвидирован в 2007 году. До того времени подавляющее большинство наших переселенцев проживало в палатках. Только в прошлом году для вынужденных переселенцев было построено более 5 тысяч квартир. Они переселяются в эти квартиры. А в нынешнем году в наших планах предусмотрена сдача в эксплуатацию как минимум 6 тысяч квартир. Этому процессу уже дан старт, и уверен, что до конца года мы добьемся поставленной цели. Только в течение двух лет в новые дома будут переселены примерно 11 тысяч семей вынужденных переселенцев. Это действительно большая работа, в данных квартирах будут проживать и решать свои бытовые проблемы в среднем около 50 тысяч человек. На эти цели выделяются крупные средства. Как вам известно, на протяжении уже многих лет из Государственного нефтяного фонда на эти цели выделяются средства. Создание Государственного нефтяного фонда также было историческим событием. Потому что посредством этого Фонда оказывается поддержка нашему бюджету, а также организуется решение социальных вопросов, реализуются проекты стратегического значения для нашей страны, в первую очередь, решаются проблемы вынужденных переселенцев. Не будь этого, конечно же, оказывать переселенцам помощь в таком объеме было бы невозможно. Государственный нефтяной фонд, сформировавшийся именно за счет нашей успешно нефтяной стратегии, выделил и впредь будет выделять крупные средства на эти цели. Это наша политика. Мы должны решить и решим проблемы всех вынужденных переселенцев.

Должен также отметить, что среди возведенных поселков есть такие, которые построены на оккупированных в свое время и освобожденных от оккупации землях. В том числе, можно сказать, заново отстроен город Горадиз, который сегодня является одним из самых красивых мест проживания. В поселке Шихарх, территориях которые находились под оккупацией, расселено более тысячи семей переселенцев. В Джоджуг Марджанлы возведен прекрасный поселок, состоящий из 150 домов, созданы современная инфраструктура, рабочие места, коммуникации. То есть, в эти края вернулась жизнь.

Конечно, наша основная цель заключается в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В этом направлении проводится последовательная работа. Никаких изменений в нашей принципиальной позиции нет. Этот вопрос должен найти решение в рамках территориальной целостности нашей страны, на основе норм и принципов международного права, постановлений и резолюций влиятельных международных организаций. Азербайджан проводит всю необходимую работу в этом направлении. Историческая справедливость на нашей стране, Нагорный Карабах и другие оккупированные земли являются нашими исконными землями, международное право также поддерживает нашу позицию. Конечно, экономический и военный потенциал еще более усиливает нашу страну. Мы и дальше будем проводить последовательную политику по данному вопросу. Еще раз хочу сказать, что этот конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности нашей страны.

Что касается решения проблем вынужденных переселенцев, то эти проблемы находят комплексное решение. Строятся здания, возводятся новые городки, одновременно улучшаются социальные условия вынужденных переселенцев, растет социальная поддержка, оказываемая им государством. Недавно был утвержден крупный социальный пакет. В том числе на 50 процентов увеличились пособия, выплачиваемые вынужденным переселенцам. Причем мы повысили эту сумму в несколько раз. Сегодня пособие, выплачиваемое каждому переселенцу, увеличилось на 50 процентов. Это отражает наше внимание к переселенцам. Реализованы другие социальные проекты. Как вам известно, сейчас мы проводим очень серьезные экономические реформы. Эти реформы расширяют наши финансовые возможности. Мы направляем дополнительные средства в первую очередь на социальные вопросы. Таким образом, поддержка, оказанная мне народом на прошлогодних президентских выборах, позволяет нам выполнять все обещания. Накануне выборов я сказал, что мы перейдем к новой экономической модели, будем стремиться к решению всех социальных вопросов. То есть, накануне президентских выборов были анонсированы серьезные реформы, реформы в экономической и социальной сфере. После выборов был дан старт серьезным реформам. Эти реформы многосторонни. Вы и общественность, естественно, отслеживаете эти реформы. Принятые мною решения, подписанные распоряжения окажут позитивное влияние на все сферы нашей жизни. Наша страна обновляется, модернизируется. Мы работаем над новой экономической моделью и должны сделать так, чтобы экономика страны и дальше устойчиво развивалась. Мы всегда, даже в кризисные годы, уделяли большое внимание социальным вопросам. Экономический кризис, охвативший мир в 2015-2016 годах, отразился на всех странах, в том числе и на нас. Представьте себе, наши доходы сократились в 3-4 раза. То есть, это измерялось не процентами, а разами. Это – большой экзамен, большое испытание для любой страны. Конечно, в результате принятых оперативных мер нам удалось свести к минимуму последствия того кризиса, и, предприняв после этого серьезные шаги, мы смогли сохранить экономическую стабильность, перешли к темпам развития. В прошлом году уже началось экономическое развитие. Есть итоги двух месяцев нынешнего года, они очень позитивны, экономический рост достаточно высок, составляет около 3 процентов. На более чем 15 процентов выросло промышленное производство в ненефтяном секторе. Увеличиваются доходы населения, на очень низком уровне находится инфляция, она составляет менее 2 процентов, очень серьезно контролируются потребительские цены. То есть, хочу сказать, что старт новому этапу экономических и социальных реформ был дан после президентских выборов, и сегодня мы видим их результаты. Могу сказать, что в результате принятых мер бюджетные поступления только в первом квартале года увеличились более чем на 200 миллионов манатов. За счет чего – за счет прозрачности, нового подхода и реформ. Это позволяет нам направить данные средства на улучшение благосостояния граждан, что мы и сделали. Минимальная заработная плата, минимальная пенсия увеличились почти на 40 процентов, в среднем в 2 раза выросли социальные пособия. Пособия, выплачиваемые семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны, вынужденным переселенцам, стипендии студентов – все это стало возможным за счет этого. Наше экономическое положение позволяет нам проводить данные реформы. Они охватывают все сферы. Еще раз хочу сказать, что мы вступили в новый этап развития.

Могу сказать, что все предпринимаемые шаги высоко оцениваются населением. Поступающие с мест письма и обращения дают основание сказать, что реформы поддерживаются народом, им дается высокая оценка, что создает нам дополнительные возможности. Мы должны модернизировать нашу страну, развивать Азербайджан. Должны сделать так, чтобы все проблемы нашли решение. Всем негативным явлениям в экономической, социальной, судебно-правовой сферах, в области государственных органов должен быть положен конец. В Азербайджане должна быть полностью обеспечена прозрачность, и мы добьемся этого. Это даст нам дополнительные возможности. Еще более возрастут бюджетные поступления, более высокими темпами будут решаться социальные вопросы.

Когда мы повысили минимальную заработную плату и пенсию, я сказал, что этот процесс будет проводиться и впредь. Потому что мы, можно сказать, реализовали основные инфраструктурные проекты. Правда, есть еще проекты, которые должны быть реализованы, в том числе достаточно большие мероприятия предусмотрены в четвертой Государственной программе социально-экономического развития регионов. Но мы будем уделять основное внимание в первую очередь социальным вопросам граждан. Для этого, конечно, есть возможности. И эти возможности создаем мы.

Азербайджан - абсолютно независимая страна как в экономическом, так и, конечно, политическом отношении. Мы ни от кого не зависим, наше финансовое положение стабильно, наши доходы увеличиваются, реализуемые крупные проекты, в том числе проект Южный газовый коридор, в ближайшем будущем будут приносить нам дополнительные доходы. Эти доходы будут распределяться справедливо, еще раз хочу сказать, что они будут направлены в первую очередь на социальное благосостояние граждан. Таким образом, открытый сегодня этот прекрасный поселок демонстрирует и нашу политику, заботу о вынужденных переселенцах, и возрастающие возможности нашей страны. Сегодня в Азербайджане проводится огромная созидательная работа во всех сферах – экономической, социальной. Строятся больницы, школы, вводятся в строй новые социальные объекты, прокладываются дороги, создаются такие прекрасные условия для переселенцев. Созидание, благоустройство, развитие – это факторы, которые отличают сегодня Азербайджан.

Еще раз хочу поздравить вас с этим прекрасным событием. Выражаю всем вынужденным переселенцам свое уважение и почтение. Хочу заверить переселенцев, которые пока еще живут в тяжелом положении, что их проблемы также будут решены. Они тоже по очереди улучшат свои жилищные условия. Для этого у нас есть воля, и мы сделаем это. Еще раз сердечно поздравляю вас.

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Вынужденная переселенка из города Шуша Гюнеш Гусейнова сказала:

-Господин Президент, приветствую Вас. Я надолго запомню участие в открытии нового поселка, эту встречу с Вами.

В тяжелые, кризисные годы нашей жизни великий лидер пришел на помощь азербайджанскому народу. Намеченные им политика и стратегия сегодня продолжаются Вами, господин Президент. От имени всех вынужденных переселенцев благодарю Вас. Высказанные Вами мысли породили в сердцах каждого из нас прекрасные чувства. С большой уверенностью хочу отметить, что в этих прекрасных условиях, которые Вы для нас создали, мы будем жить временно. Верю, что все наши находящиеся под оккупацией районы за очень короткое время после освобождения станут красивее, чем этот поселок, будут обеспечены все необходимые условия для жизни.

От имени всех вынужденных переселенцев хочу особо поблагодарить Мехрибан ханум. Реализуемые ею в последние годы проекты, ее забота об азербайджанской культуре, искусстве, образовании, здравоохранении – действительно в сердце каждого из нас. Прошу передать наши приветствия прекрасной леди, первой леди Азербайджана. Она оказывает нам большую поддержку.

Благодарю за такие поселки. Я знаю, с очень большой уверенностью, гордостью говорю, что наш трехцветный флаг обязательно будет развеваться в нашей Шуше, нашем родном Карабахе. Благодарю.

Х Х Х

Директор полной средней школы номер 7 Шушинского района Эльчин Дадашев сказал:

-Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана.

Как Вы отметили, сегодня Вы открыли новый поселок для вынужденных переселенцев. Здесь полностью улучшатся жизнь и условия проживания более 800 семей вынужденных переселенцев.

Наряду с этим, хочу выразить Вам признательность за строительство столь грандиозного учебного заведения. Это – учебное заведение, отвечающее современным требованиям, грандиозная общеобразовательная школа, где имеются все предметные кабинеты, спортивный зал. Наш педагогический коллектив заверяет Вас в том, что приложит все усилия для того, чтобы все обучающиеся здесь школьники стали достойными гражданами Азербайджанской Республики, выросли патриотами. Господин Президент, как Вы отметили, политика улучшения условий жизни семей вынужденных переселенцев проводилась еще в период руководства великого лидера Гейдара Алиева и очень успешно продолжается Вами. Повышение недавно на 50 процентов пособий для улучшения уровня жизни вынужденных переселенцев вызвало очень большую радость у всех вынужденных переселенцев. Поэтому от имени всех вынужденных переселенцев выражаем Вам глубокую признательность.

Господин Президент, мы также абсолютно уверены в том, что под Вашим руководством освободим от врага все наши оккупированные земли, и наш трехцветный флаг, который развевается в Лялятепе, будет развеваться на всех освобожденных от оккупации землях. Мы уверены, что во время этих событий все мы, вынужденные переселенцы, будем рядом с Вами. Выражаем Вам глубокую признательность и благодарность за все, что Вы делаете для нас, вынужденных переселенцев. Большое спасибо, господин Президент.

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Заместитель главы Исполнительной власти Шушинского района Вусаля Фаталиева сказала:

- Господин Президент, этот прекрасный поселок – плод Вашего большого внимания и заботы. От имени вынужденных переселенцев выражаем Вам глубокую признательность и благодарность за заботу и внимание.

На днях мы торжественно отметили праздник победы, связанный с годовщиной Апрельских боев, - освобождения высот Лелетепе, Талыш, возвращения в Джоджуг Марджанлы, являющихся большой победой в истории Азербайджана. Благодарим Вас и за эту победу. Потому что эта победа еще раз продемонстрировала всему миру мощь Азербайджанской армии, Азербайджанского государства. Эта победа, эти праздники стали месседжем всему миру. Ваша большая дипломатическая политика, Ваша решительность, Ваша речь, в которой Вы однозначно подчеркнули - "Мы никому не подарим наши земли", еще раз показали, что действительно есть большой путь, который ведет из этих территорий в Карабах, и этот путь можно преодолеть за короткое время. Недавно в Австрии Вы решительно заявили: "Мы – хозяева, наследники наших земель", и это вызвало в сердцах всех вынужденных переселенцев большую надежду на то, что победа действительно будет за нами.

Поэтому мы всегда поддерживаем Вашу решительность, в целом, Вашу стратегию, курс, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Мы всегда рядом с Вами. С уверенность говорю, что каждый сын Азербайджана, каждый честный гражданин Азербайджана готов исполнить Ваш приказ, всегда готов освободить наши земли от лютого врага. С уверенностью говорю, что мы скоро зажжем огонь в очагах на наших родных землях. Это станет нашей самой большой победой.

Выражаем Вам глубокую признательность за столь прекрасные условия, которые Вы создали для нашего временного проживания, желаем здоровья, счастья всем членам Вашей семьи. Желаем здоровья и Вашему сыну, который в настоящее время является солдатом. Обязанность каждого из нас – вырастить в школах, созданных Вами для вынужденных переселенцев, истинных граждан, патриотов. Осознавая свою ответственность, даем Вам слово, что каждый вынужденный переселенец всегда будет рядом с Вами.

Работа, выполняемая Мехрибан ханым, которая в качестве оружия использует азербайджанскую культуру, в том числе карабахскую культуру, – очень грандиозна и значима. Сегодня наш мугам, наше искусство, наш тар, на котором, прижимая к груди, играл шушинец Садыгджан, включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и признаны как наше национальное достояние. Мы благодарны за все это, за то, что Мехрибан ханым начала именно с культуры, как самого действенного оружия. Культура - большая политика азербайджанского народа. Мы высоко оцениваем внимание и заботу Мехрибан ханым о спорте, образовании, культуре, социальной жизни людей. То, что несколько дней назад на встрече с военнослужащими, обеспеченными высокотехнологичными протезами, она обняла их как родных детей, еще более усилило в душе каждого чувства уважения и почтения к Мехрибан ханым.

Вы не только наш Президент, но и личность, которую наш народ очень любит и которой верит всем сердцем. Да дарует Вам Аллах долгую жизнь, желаем Вам здоровья, благодарим Вас. Просим передать Мехрибан ханым наши приветствия, нашу любовь.

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Выступая затем, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Большое спасибо, благодарю. Признателен вам за добрые слова. Наша встреча совпала с годовщиной Апрельских боев. Апрельские бои – наша славная история, блестящая победа. Азербайджанский солдат, Азербайджанское государство показали, что никогда не смирятся с оккупацией.

Мы хотим решить вопрос дипломатическими, политическими путями. Но в то же время мы обладаем военной силой. Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Апрельские бои показали, что мы любым путем можем восстановить нашу территориальную целостность. Они продемонстрировали, что Азербайджанская армия обладает большой силой. Показали, что это – наша земля. Возвращение после долгого перерыва в Джоджуг Марджанлы граждан, в том числе подростков, детей – людей, которые никогда там не были, свидетельствует о том, что после освобождения земель от оккупации все переселенцы вернутся в родные края.

Вы отметили, и я абсолютно согласен, что это – временное место жительства. После освобождения земель от оккупации мы заново отстроим все города, дадим им новую жизнь. Городам, которые сегодня разрушены до основания. Там, на оккупированных землях, разрушены, можно сказать, все здания. Международные организации, миссия ОБСЕ по изучению фактов подготовили доклад об этом. Так же, как мы восстановили Джоджуг Марджанлы, в короткий срок восстановили здания, дома, города, села, находившиеся на других оккупированных в свое время землях, точно так же восстановим города и села, расположенные на всех захваченных землях. Для этого у нас есть воля и сила.

В то же время, как вы отметили, мы должны показать всему миру, по праву показываем, доказываем, что Карабах – наша историческая земля. Вы высоко оцениваете деятельность Мехрибан ханым в этой области. Я тоже высоко оцениваю. Потому что в результате ее деятельности в ведущих международных организациях мира были проведены презентации, симпозиумы, конференции, круглые столы по данному вопросу. Являющиеся нашим историческим, культурным наследием искусство мугама, тар и другие национальные богатства включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В связи со всем этим проводятся выставки, презентации, то есть, мы доводим до мира правду о Карабахе. Потому что как в свое время, в особенности, в первые годы независимости, армянское лобби пыталось сформировать такое мнение, что Карабах якобы является их землей. У нас не было возможностей, не было лобби, у нас был очень ограниченный выход за рубеж. Но сегодня мы доводим правду до всего мира и на основе исторических документов, материально-культурного наследия доказываем, что это наш исторический край. Говоря о том, что историческая справедливость на нашей стороне, я имел в виду именно это. Глядя на древние карты, мы видим, что все топонимы в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему регионах имеют азербайджанское происхождение. Историческая справедливость, международное право, все международные организации признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Это – наш большой дипломатический и политический успех. Конечно, важным фактором являются и наш экономический потенциал, наша военная мощь.

Мы стараемся, чтобы вопрос был решен мирным путем. Но в то же время мы наращиваем наш армейский потенциал, военную мощь, и в этом направлении и дальше будут приниматься все необходимые меры. Еще раз поздравляю вас, желаю вам успехов и здоровья. Спасибо.

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В заключение была сделана фотография на память.

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Отметим, что принимаемые Президентом Ильхамом Алиевым меры по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, работа, направленная на улучшение условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, свидетельствуют о том, что наши соотечественники из этой категории всегда окружены вниманием и заботой. Переселение беженцев и вынужденных переселенцев из мест временного проживания и палаток в поселки, построенные на уровне современных требований, является свидетельством внимания государства к этим людям. Для улучшения материального благосостояния беженцев и вынужденных переселенцев приняты государственные программы, осуществляются важные меры по увеличению предоставляемых им социальных пособий. Как продолжение этой работы Президент Ильхам Алиев 26 февраля текущего года подписал Распоряжение "О повышении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц". На основании Распоряжения размер единого ежемесячного пособия увеличился с 1 апреля 2019 года на 50 процентов.

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