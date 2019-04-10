Результаты опроса Opinion Way подтверждают, что народ Азербайджана оказывает доверие Президенту Ильхаму Алиеву - депутат

БАКУ /Trend/ - Результаты опроса, проведенного французской компанией Opinion Way, продемонстрировали, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев является президентом каждого азербайджанца, и народ Азербайджана находится рядом со своим Президентом, а доверие к главе государства находится на высоком уровне. Об этом в среду сказал Trend депутат Рауф Алиев.

Алиев отметил, что компания Opinion Way проводила опрос по девяти важным вопросам. В ответах респондентов были отмечены высокие результаты.

«Ответы на все заданные респондентам вопросы во время опроса, проведенного авторитетной и независимой компанией Opinion Way, показывают, что народ Азербайджана поддерживает как внутреннюю, так и внешнюю политику главы государства. По мнению респондентов, несмотря на происходящие в мире и регионе многочисленные отрицательные процессы, Азербайджан за последний год продолжил свое динамичное социально-экономическое развитие в условиях общественно-политической стабильности. Приняты необходимые меры для обеспечения благополучия и еще большего улучшения социального положения населения. С начала этого года началась реализация пакета социальных реформ, охватывающего три миллиона человека», - добавил депутат.

Алиев отметил, что 85,1 процента респондентов ответили положительно на вопрос «Как вы оцениваете работу Президента Ильхама Алиева за последний год?».

«На вопрос Opinion Way «Как вы оцениваете осуществляемую в Азербайджане социально-экономическую деятельность и реформы, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым в этой области за последний год?» 90,5 процента участников опроса ответили положительно», - добавил депутат.

Депутат также сказал, что этот ответ респондентов сходится с оценкой различного уровня экспертов, международных организаций и финансовых структур. К примеру, в отчете Doinq Business Всемирного банка Азербайджан на данный момент располагается на 25 месте.

«На вопрос Opinion Waу «Обеспечено ли, по-вашему, развитие регионов в результате принятой Президентом Ильхамом Алиевым «Программы социально-экономического развития регионов» и деятельности правительства в регионах?» 93,1 процента респондентов ответили «Да». Такой высокий результат объясняется тем, что в результате реализации принятых до сих пор трех Государственных программ по социально-экономическому развитию регионов заново отстроена в соответствии с современными стандартами вся инфраструктура регионов, а также инфраструктура в социальной сфере. В регионах построено большое количество производственных предприятий, создано более двух миллионов новых рабочих мест, достигнуто развитие различных сфер, в том числе ненефтяного сектора, построены новые школы, больницы и новые дороги», - сказал Алиев.

Депутат также добавил, что результаты опроса еще подтверждают, что народ Азербайджана оказывает большое доверие Президенту Ильхаму Алиеву.

«Народ Азербайджана уверен, что и в дальнейшем наша республика будет успешно двигаться по пути социально-экономического развития, определенного Президентом Азербайджана, и успешно осуществит все предстоящие задачи», - сказал Алиев.

Отметим, что компания Opinion Waу в целях изучения отношения населения страны к нынешней общественно-политической ситуации в Азербайджане, курсу реформ, проводимому Президентом Ильхамом Алиевым в последний год, общей внутренней и внешней политике правительства провела широкий опрос мнений во всех регионах Азербайджана, за исключением Нахчыванской АР.

Итоги опроса девятого апреля текущего года на пресс-конференции в Баку обнародовал руководитель компании Opinion Way Брюно Жанбар.

Ответы респондентов на опрос Opinion Waу еще раз подтвердили, что азербайджанское общество оказывает Президенту Ильхаму Алиеву большое доверие. Обобщенные средние результаты свидетельствуют о том, что если сегодня вновь будут проведены президентские выборы, то Ильхам Алиев может получить голоса абсолютного большинства - примерно 83-85 процентов избирателей страны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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