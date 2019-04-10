Станислав Чернявский: В треугольнике Москва- Баку- Ереван вырисовывается некая дорожная карта по карабахскому урегулированию

БАКУ /Trend/ - На фоне азербайджано-армянской турбулентности, Азербайджан представляется оазисом стабильности на Южном Кавказе.

Об этом заявил директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Станислав Чернявский в ходе обсуждений в формате "круглого стола" на тему «Проблемы безопасности Южного Кавказа и стран Прикаспийского региона» в пресс-центре АМИ Trend.

«Три года назад в апрельские дни возобновились военные действия в Карабахе, которые были приостановлены при личном участии президента России Владимира Путина. Как следствие этого шага, Россия сыграла позитивную роль в сохранении безопасности региона. При посредничестве Владимира Путина стороны договорились о создании неких инструментов по установлению оперативной связи с соответствующими структурами. Мы считаем, что механизмы по установлению оперативной связи послужат укреплению доверия между сторонами, позволят им предупреждать риски неконтролируемого перехода отдельных инцидентов на фронте в крупные столкновения. Мы рассматриваем это как позитивный шаг в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта», - сказал Чернявский,

По его словам, после затянувшейся трансформации власти в Армении, связанной с переходом к парламентской форме правления, переговорный процесс между Баку и Ереваном начался практически заново, с чистого листа.

«На мой взгляд, в этом есть определенный позитив. Встреча лидеров двух стран в Вене в марте текущего года прошла в конструктивной обстановке, и важно, что они вновь подтвердили необходимость укрепления и совершенствования механизма прямого сообщения, договорились разработать вопросы в гуманитарной сфере. То что регулярные контакты лидеров Армении и Азербайджана с участием российской стороны активизировались, указывает на то, что в треугольнике Москва - Баку- Ереван вырисовывается некая дорожная карта. Я далек от мысли, что конфликт будет решен завтра и навсегда, и, тем ни менее, мы видим определенные подвижки в этом направлении»,- сказал Чернявский.

Отметим, что в рамках мероприятие были обсуждено российско-азербайджанское сотрудничество в контексте новых вызовов для Каспийского региона, развитие систем транспортных коридоров Север- Юг, Восток-Запад как условие обеспечения безопасности Каспийского региона, подписание «Конституции Каспия» в контексте обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе, региональные конфликты и безопасность на Южном Кавказе, борьба с терроризмом в Азербайджане, углубление экономических связей между Азербайджаном и Россией в свете формирования нового технологического уклада в мировой экономике и экономической безопасности, интенсификация региональной интеграции и координация действий стран Евразии в устранении напряженности и предупреждении новых вызовов, а также проблемы взаимопонимания Северного и Южного Кавказа как общей системы безопасности для приграничных государств.

В обсуждениях "круглого стола" с азербайджанской стороны приняли участие депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, модератор и эксперт Гюльнара Мамедзаде, главный редактор информационного агентства « Спутник-Азербайджан» Ильгар Велизаде, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов, экперт по вопросам национальной безопасности, доктор юридических наук, профессор Кямиль Салимов.

С российской стороны выступили директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Станислав Чернявский, директор Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид Гусев.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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